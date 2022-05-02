敘利亞總統實行內戰後最全面特赦 60人已獲釋

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（中央社貝魯特2日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織今天表示，當局已釋放60名被拘禁者，其中一些人被關在政府監牢逾10年。而總統阿塞德這次特赦也包括恐怖主義相關罪犯，律師預料還會有更多人重獲自由。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說：「1日起已有約60名被拘禁者從敘利亞多個區域獲釋，其中一些人至少關了10年。」他們脫離的政府監獄以殺人和虐囚而惡名昭彰。

法新社報導，阿塞德（Bashar al-Assad）在敘利亞11年內戰期間數度下達特赦令，但維權人士說，4月30日發布的新特赦令是最為全面的一次。

新命令要求「大赦敘利亞人民犯下的恐怖主義罪行」，「除了曾導致他人死亡者以外」。根據敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman），此說代表有數以萬計的被拘留者可能獲釋。

阿布杜拉曼說，有許多人被控恐怖主義罪名，被任意逮捕的人會被以此不嚴謹的標籤定罪。

敘利亞維權人士在社群媒體上分享一份獲釋者名單，上頭列出的20人中，有些人在賽德納亞（Sednaya）監獄度過多年。

國際特赦組織（Amnesty International）曾用「人類屠宰場」來形容賽德納亞監獄，4年內約有1萬3000人在那裡被當局絞死。

律師賈濟（Nora Ghazi）表示，新特赦令「是敘利亞革命開始以來最廣泛的一次，包括所有恐怖主義罪行，除了曾致人於死者之外」。她也預期會有更多人獲釋，「但這需要時間」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110502