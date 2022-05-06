軍援烏克蘭重型武器 德國將運交7輛自走砲

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（中央社柏林6日綜合外電報導）德國國防部今天表示，將運送7輛自走火砲給烏克蘭，增強烏克蘭的重型武器武裝，對抗俄羅斯入侵。

法新社報導，德國即將支援烏克蘭的PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000s）來自德國聯邦國防軍（Bundeswehr）的裝備庫存，並非德軍目前使用武器。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）訪問斯洛伐克時表示，這7輛自走砲和荷蘭將支援烏克蘭的5輛屬於同型。

德國軍方約有100輛PzH 2000自走砲庫存，但僅40輛能供戰鬥使用。德方沒有揭露運交日期。

烏克蘭士兵預計下週開始在德國，接受使用這些自走砲的訓練。

由德國軍火大廠克勞斯瑪斐魏格曼（Krauss-Maffei Wegmann）和萊茵金屬（Rheinmetall）生產的PzH 2000型自走砲射程達40公里，可說是當今最先進火砲之一，機動性和耐用度受到肯定，義大利、希臘、荷蘭、匈牙利、立陶宛等北大西洋公約組織（NATO）盟國都有部署。

俄軍入侵烏克蘭兩個多月以來，德國已改變長年不出口武器到衝突地區的立場，援助烏克蘭大量反戰車、防空飛彈及彈藥抵抗俄軍，據德國國防部統計總值至少1.92億歐元（約新台幣60億元）。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110506