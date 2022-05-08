北愛「新紀元」 新芬黨躍居議會最大黨

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（中央社貝爾法斯特7日綜合外電報導）愛爾蘭民族主義政黨「新芬黨」副主席歐尼爾今天盛讚北愛爾蘭進入「新紀元」，因為新芬黨在地方選舉中歷史性地擊敗了壟斷權力數十年之久的親英統一派，躍居議會最大黨。

新芬黨在議會選舉中贏得足夠席次，可提名歐尼爾（Michelle O'Neill）成為北愛首席部長，但只有在民主聯盟黨（DUP）同意參與政府、並派任副首席部長的情況下，北愛政府才可能組成。

歐尼爾懇求針對重新統一愛爾蘭進行「健康的辯論」，但民主聯盟黨堅拒成立權力分享政府，未來數月北愛政壇勢將陷入僵局。

歐尼爾在選舉結果大致底定後表示：「今天進入了新紀元，這對我們的政壇和我們的人民來說，是個轉捩點。」

「我將以包容力領導，支持多元，保障過去被排除在外、遭歧視或遭漠視者的權利與平等。」

議會90席目前已開出88席，新芬黨確定拿到27席，領先民主聯盟黨的最多25席，以及北愛爾蘭聯盟黨（Alliance Party of Northern Ireland）的17席。

歐尼爾告訴記者：「人們已經說話了，我們現在的工作就是站出來，我也期待其他人站出來。」她強調新政府在辯論愛爾蘭統一之前，必須先處理英國的生活成本危機問題。

民主聯盟黨黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）要求英國首相強生（Boris Johnson）「履行承諾，信守諾言」，針對「北愛爾蘭議定書」（Northern Ireland Protocol）採取「必要行動」。

但新芬黨這場勝利不會改變北愛地位，因為離開英國的公投需要英國政府審酌，可能還要很多年才會舉行。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110508