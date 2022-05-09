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沙烏地：國王結腸鏡檢查良好 繼續住院休養

2022/5/9 14:08
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（中央社利雅德8日綜合外電報導）年事已高的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）昨天住院接受檢查。官方沙烏地新聞社今天報導，沙爾曼國王經過結腸鏡等多項檢查後，將繼續住院休息一段時間。

法新社報導，沙國多年以來一直設法化解外界對已高齡86歲的沙爾曼國王健康疑慮；沙爾曼自2015年起開始統治全世界最大石油出口的沙烏地。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）引述王室聲明報導，沙爾曼昨天入住紅海海濱大城吉達（Jeddah）的費瑟國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital）「接受相關醫療檢查」。

沙烏地新聞社隨後指出，8日下午醫師小組為國王做結腸鏡檢查，「結果良好，醫療小組決定讓國王在醫院休養一段時間」。

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沙烏地對外公開沙爾曼國王就醫實屬罕見。2017年，沙國駁斥外界紛揣測國王打算退位、由身為王儲的兒子穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）接掌大位的傳聞；穆罕默德．沙爾曼早被外界視為沙國實質統治者。

2020年，沙爾曼接受膽囊移除手術；他最近一次住院是今年3月，當時官媒也形容是一次「成功的醫療檢查」，更換了心律調節器電池。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110509

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