澳洲舉行印太海權會議 中俄軍方被排除

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（中央社記者丘德真雪梨10日專電）由澳洲國防部主辦的「2022年印太海權會議」（IP22）今天起至12日於雪梨舉行，共有40個國家派代表與會。但隨著澳、中關係惡化，以及俄羅斯入侵烏克蘭，中、俄未獲邀請或被撤銷邀請而未能參加這屆會議。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，「2022年印太海權會議」有來自40個國家的海軍高階官員出席。

ABC指出，隨著澳、中關係惡化，中國解放軍代表今年首次未獲邀請參與「印太海權會議」；另外，雖然俄羅斯軍方本來獲邀參加今年會議，但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，澳洲皇家海軍（RNA）於是撤銷對俄羅斯的邀請。

ABC提到，在「2019年印太海權會議」舉行期間，中國派出6名解放軍軍官出席。當時解放軍軍官在會場密切關注澳洲向法國訂製的「未來潛艦」（Future Submarines）艦隊計畫。

這項計畫隨後被撤銷，因為澳洲於2021年9月決定接受美、英協助建造核動力潛艦，以取代向法國訂製的「未來潛艦」。

包括ABC、澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）及澳洲新聞網站（news.com.au)等媒體均在相關報導指出，中國未被邀請參加「2022年印太海權會議」是因中國與索羅門群島簽訂安全協議，導致澳、中關係進一步惡化所致。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天頭版刊登報導指出，預料「2022年印太海權會議」的討論焦點，將包括中國海軍介入印太地區的野心、中國與索國的安全協議、海底作戰新科技和新戰術等議題。

另外，ABC和澳洲金融評論報均提到，在「2022年印太海權會議」舉行之前，澳洲海軍司令努南（Michael Noonan）昨天舉行一場南太平洋13國海上武裝部隊首長會議；不過索國代表並未前來澳洲出席，只是由索國海事警察局長索柯（Supt Nevol Soko）透過視訊參加會議。

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據澳洲國防部網站資料指出，「印太海權會議」自從於2000年首次舉行以來，歷屆「印太海權會議」均是和澳洲國防部舉辦的「印太國際海軍展覽」（IndoPac）同時舉行。

澳洲金融評論報指出，「2022年印太國際海軍展覽」（IndoPac22）共有數以百計的軍火商參展。據「2022年印太國際海軍展覽」網站資料顯示，參展單位大多數來自澳洲，其他也有來自美國、英國、加拿大、法國、西班牙、義大利、德國、荷蘭、芬蘭和紐西蘭等。（編輯：陳惠珍）1110510