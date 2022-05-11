更多編輯台推薦新聞：
防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

北韓傳發生國家級事件 全國突封鎖民眾爭相返家

2022/5/11 08:21（5/11 09:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
消息人士表示，北韓據傳發生全國性問題，展開全國封鎖。（中央社製圖）
消息人士表示，北韓據傳發生全國性問題，展開全國封鎖。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社平壤11日綜合外電報導）多名消息人士表示，北韓首都平壤居民昨天下午突然接獲命令，必須待在室內，據傳是發生「全國性問題」，北韓展開全國封鎖。

總部設在南韓首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，其中一名消息人士說，當局發布命令後，民眾爭先恐後地返家，平壤公車站大排長龍，有些居民則步行趕回家。

報導引述消息人士說，北韓當局似乎指示民眾不要出門，但未具體說明何時撤銷命令。據北韓新聞了解，這些命令可能是向全國民眾發布，但昨天下午5時前後，仍可見到農民在坡州（Paju）附近的兩韓邊境耕作。

數週前，毗鄰北韓邊界的中國遼寧省和吉林省COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增後，北韓已暫停與中國間的陸路貿易。

一名在平壤工作的外國外交官透露，2020年疫情開始大流行前，北韓也曾發布暫時留在室內的指示，此舉並不罕見。

當局上週也在短時間內下令居民進入室內，平壤消息人士告訴北韓新聞，此舉與中國沙塵暴有關。

北韓新聞此前曾多次報導，北韓當局擔心來自海外的沙塵暴含有COVID-19病毒，因此要求平壤民眾待在室內。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110511

延伸閱讀
戰爭等全球性問題 北韓經濟困境恐雪上加霜親美遠中嗆北韓 南韓新總統尹錫悅牽動東亞韓國家情報院：北韓或在拜登訪韓前舉行核試金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族