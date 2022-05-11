北韓傳發生國家級事件 全國突封鎖民眾爭相返家

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（中央社平壤11日綜合外電報導）多名消息人士表示，北韓首都平壤居民昨天下午突然接獲命令，必須待在室內，據傳是發生「全國性問題」，北韓展開全國封鎖。

總部設在南韓首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，其中一名消息人士說，當局發布命令後，民眾爭先恐後地返家，平壤公車站大排長龍，有些居民則步行趕回家。

報導引述消息人士說，北韓當局似乎指示民眾不要出門，但未具體說明何時撤銷命令。據北韓新聞了解，這些命令可能是向全國民眾發布，但昨天下午5時前後，仍可見到農民在坡州（Paju）附近的兩韓邊境耕作。

數週前，毗鄰北韓邊界的中國遼寧省和吉林省COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增後，北韓已暫停與中國間的陸路貿易。

一名在平壤工作的外國外交官透露，2020年疫情開始大流行前，北韓也曾發布暫時留在室內的指示，此舉並不罕見。

當局上週也在短時間內下令居民進入室內，平壤消息人士告訴北韓新聞，此舉與中國沙塵暴有關。

北韓新聞此前曾多次報導，北韓當局擔心來自海外的沙塵暴含有COVID-19病毒，因此要求平壤民眾待在室內。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110511