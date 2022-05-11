印度疫情緩穩 2所台灣教育中心開幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）印度COVID-19疫情緩穩，先前與台灣簽署備忘錄開設台灣教育中心的印度高等學府，也在近日接連舉辦開幕儀式。駐印度代表葛葆萱前往見證，並鼓勵印度學生來台攻讀學位。

索里尼大學（Shoolini University）和昌迪加爾大學（Chandigarh University）先後於9日及10日舉辦台灣教育中心開幕儀式，葛葆萱偕同祕書蔡人錞、教育組組長陳立穎前往參加。

索里尼大學位於喜馬拉雅山區的喜馬偕爾省（Himachal Pradesh），由校長柯斯拉（Atul Khosla）主持開幕儀式。

台灣教育部自2019年即已開始選派華語教師在這所學校授課，但因遇疫情，開幕儀式延至9日舉行，目前已與台北醫學大學等7校簽有合作備忘錄。

柯斯拉認為，印地語跟華語將來會是世界上最重要的語言，鼓勵學生學習華語，瞭解台灣的文化與社會發展，並希望未來企業管理碩士課程要將華語列為必修。

以生技、藥學、食品檢測與企業管理等科系著稱的索里尼大學，最近力推瑜珈學位課程與佛學學位課程，柯斯拉歡迎台灣各界造訪學校的瑜珈村小木屋，參加客製化的瑜珈與佛學課程，瞭解更多印度古代智慧。

位於旁遮普省（ Punjab）的昌迪加爾大學，也早在去年9月即已與駐印度代表處教育組簽署備忘錄，開設台灣教育中心，由來自台灣的教師任教。

目前印度COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已趨緩穩，於是為台教中心舉辦開幕儀式，師生數百人參與。

昌迪加爾大學集團副總校長巴瓦（R. S. Bawa）說，昌迪加爾大學與台灣18所學校簽有合作備忘錄，已經有許多實體與線上課程交流，現在加上台灣的華語課程，可以讓學生更貼近台灣，更瞭解台灣的產業發展。

巴瓦也向師生分享他多年前訪問台灣受到專業接待的故事，鼓勵學生學習台灣做事的精神與文化，同時也介紹台灣在半導體產業的領導地位。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葛葆萱此行參觀這2所大學的校園與教學設備，並與台灣教育中心的學生互動。他表示，希望創造說華語的社群人口，這樣不僅對學生就業有幫助，也能培養更多印度人才，協助台灣與印度擴增貿易往來或投資。

台灣教育部目前在印度設有24個台灣教育中心，各地華語教師在環境困難的狀況下，持續進行華語課程，且擔任印度學生認識台灣文化最重要的第一線人員。（編輯：陳惠珍）1110511