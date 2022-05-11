白俄羅斯：將部署特種部隊至鄰國烏克蘭附近

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社明斯克10日綜合外電報導）白俄羅斯軍方今天表示，白俄將在南部近烏克蘭邊界的3個地區部署特種部隊。另一方面，白俄總統魯卡申柯也高談俄國製飛彈扮演提升國家防禦能力的角色。

路透社報導，作為俄羅斯親密盟友的白俄，3月曾說其軍隊不會參與莫斯科對烏克蘭的「特別軍事行動」，但白俄確是俄軍2月24日越境進入烏克蘭的跳板。

明斯克政府（Minsk）已抱怨了數月，說北大西洋公約組織（NATO）在白俄邊界附近集結大批軍力，同時白俄也在增加演習次數與頻率以為因應。白俄的鄰國波蘭、立陶宛和拉脫維亞都是北約的成員。

白俄羅斯武裝部隊總參謀長古列維奇（Viktor Gulevich）表示，美國及其盟邦不斷在白俄羅斯的國界上集結兵力，過去6個月軍隊配置無論在數量與質量上已變成原來的兩倍以上。

古列維奇說，白俄羅斯也在西部地區進行防空、大砲與飛彈部門的演習。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）表示，莫斯科先前已同意協助明斯克政府，生產類似俄國的伊斯坎德飛彈（Iskander），俄國已在烏克蘭使用了此款飛彈；而他也要白俄羅斯繼續使用俄製S-400和S-300地對空飛彈系統 。

他說：「我們是務實主義者，雖然了解自己無法打敗北約，但我們會造成破壞，特別是對那些會攻擊我們的地區。」 （譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110511