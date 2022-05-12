科技股大傷重創投資部位 軟銀年度虧損創新高

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本投資巨擘軟銀集團（SoftBank Group）今天公布，全年度虧損創新高。主要由於美國科技股遭遇一波拋售潮，加上中國監管打壓，導致軟銀持有資產的價值有段時期受重傷。

法新社報導，今年3月截止的會計年度，軟銀虧損達到1兆7080億日圓（約新台幣3972億元），由前一年度獲利高達4兆9900億日圓的表現巨幅惡化，當時由於股市大漲拉抬軟銀財報。

軟銀持有大量全球科技業巨擘及表現不穩的新創企業股份，因此獲利難以預測。軟銀這回獲利蒸發，與美國為了打擊通貨膨脹而升息、導致科技類股大跌有關。

軟銀公布，年度投資虧損達到令人咋舌的3兆4000億日圓（約新台幣7900億元）。軟銀旗下主要投資科技業的願景基金（Vision Fund）「因投資組合中大多數上市企業股價下跌」，導致獲利萎縮。

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此外，軟銀持有中國叫車平台滴滴出行及電子商務巨頭阿里巴巴的許多股份。由於北京大力整頓中國民間企業，導致這兩家企業受打擊，使得軟銀虧損幅度加深。

軟銀2月還表示，以400億美元（約新台幣1兆1900億元）將晶片設計公司安謀（ARM）出售給輝達（Nvidia）的交易破局，因面臨競爭疑慮相關「重大監管挑戰」；軟銀如今計劃讓安謀單獨上市。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110512