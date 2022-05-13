摩爾多瓦分離地區稱遇襲 油庫等設施遭擲汽油彈

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（中央社基希涅夫13日綜合外電報導）俄羅斯支持下的摩爾多瓦分離主義地區聶斯特河沿岸（Transnistria）當局今天聲稱，首府蒂拉斯浦（Tiraspol）的油庫等基礎設施遭汽油彈攻擊，火勢很快就被撲滅。

法新社報導，聶斯特河沿岸先前即傳出一連串攻擊事件，令人日益擔心，鄰國烏克蘭戰事會波及當地。

自行宣告獨立為共和國的聶斯特河沿岸內政部發表聲明說：「凌晨4時15分前後，一輛汽車停在一家企業的油庫附近，一名身分不明的男子從車上下來，向該建築物丟擲一枚汽油彈後逃逸。」

聲明說，一些綠草著火，但火勢「很快」就被撲滅。

聲明並說，大約30分鐘後，有人朝蒂拉斯浦市中心一個徵兵辦公室「丟擲了兩枚汽油彈」，「一枚彈到人行道上，另一枚卡在窗柵上，安全人員迅速撲滅火勢」。

與烏克蘭接壤、宣告建立共和國的聶斯特河沿岸1992年與摩爾多瓦發生短暫衝突後，脫離摩爾多瓦獨立，此後即有大約1500名俄軍留駐當地。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110513