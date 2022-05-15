豪宅據信屬遭制裁俄羅斯大亨 葡萄牙擋下售屋交易

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（中央社里斯本14日綜合外電報導）葡萄牙外交部長克拉維尼奧表示，葡國已阻擋一棟價值1000萬歐元（約新台幣3億1560萬元）豪宅的買賣，據信這棟豪宅十分可能屬於遭制裁的俄羅斯億萬富翁阿布拉莫維奇所有。

路透社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭一個月後，在葡萄牙外交部的要求下，這棟位於阿爾加維地區（Algarve）度假聖地昆塔杜拉格（Quinta do Lago）的豪宅已於3月25日被凍結財產權登記，意味不能銷售、出租或抵押貸款。

克拉維尼奧（Joao Cravinho）在柏林北大西洋公約組織（NATO）會議場邊表示：「雖未完全獲證實，但我們非常確信這棟房產屬於阿布拉莫維奇...有許多受制裁的人，未將資產登記在他們名下，這就是困難之處。」

葡萄牙大眾報（Publico）率先報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之前15天，曾是英超豪門切爾西隊（Chelsea）老闆的阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）試圖透過美國德拉瓦州地產公司Millhouse Views LLC來出售這棟豪宅；這家公司的母公司Millhouse LLC為阿布拉莫維奇管理其資產。

不過，阿布拉莫維奇的發言人告訴路透社說，阿布拉莫維奇在葡萄牙並未擁有任何資產；而Millhouse Views LLC也與他無關。他說：「事實上，我們從未聽說過這家公司。」

大眾報指出，葡萄牙最大銀行儲蓄銀行（Caixa Geral de Depositos）注意到這項銷售資產的舉動，並且提報當局。儲蓄銀行對此拒作評論。

大眾報報導，這座豪宅位於昆塔杜拉格市北聖勞倫斯區（San Lorenzo North ）。根據路透社實地查訪，豪宅外大門上有塊告示牌寫著「已出售」。

阿布拉莫維奇因為與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的關係，遭到英國政府和歐盟的制裁。他本人則否認這些關係。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110515