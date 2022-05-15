國際油價飆漲 沙烏地阿美石油首季獲利躍增82%

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（中央社利雅德15日綜合外電報導）沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天公布首季獲利大幅攀升82%，主要因全球油價飆漲，該公司也因此跟著水漲船高，成為全球市值最大的公司。

法新社報導，沙烏地阿美石油公司在新聞稿中表示，首季淨利 395億美元，較去年同期的217億美元大幅成長，主要是受到原油價格和銷售量飆漲，加上利潤率改善。

沙烏地阿美石油公司4天前擠下蘋果公司（Apple）成為全球市值最大的公司，公司市值來到2.42兆美元，超越蘋果的2.37兆美元。

沙烏地阿美石油公司3月公布，2021年度淨利成長124%。

然而，這家被視為沙烏地阿拉伯王國皇冠上的珠寶，也是政府歲入主要來源的公司，面臨戰爭帶來的安全挑戰。以沙烏地為首的聯軍對抗葉門的反抗軍青年運動（Huthi），而青年運動叛軍一再鎖定沙烏地攻擊，其中包括沙烏地阿美石油公司。

4月起為期2個月的停火協議，大致未被破壞，不過，2019年青年運動反抗軍對沙烏地阿美石油公司位於沙國東部的產油設施發動空中攻擊，導致沙國石油生產近乎腰斬。

青年運動叛軍3月對沙烏地阿美石油公司的設施發動攻擊，造成石油產量「一度」減少。

沙烏地阿美石油公司首季獲利創下2019年初次公開上市（IPO）以來的紀錄。

沙烏地阿美石油公司今天也宣布配發股票股利，每持有10股股東可配得1股，總計200億股。

沙烏地阿美石油公司表示，第2季將配發188億美元股利。

沙烏地阿美石油總裁兼執行長納瑟（Amin Nasser）表示：「在全球市場日益動盪的情況下，我們仍聚焦在協助滿足全球對於可靠、負擔得起、以及越來越永續的能源需求。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110515