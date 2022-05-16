疫情風險高 3大汽車公司密州廠恢復戴口罩

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（中央社底特律15日綜合外電報導）美國汽車製造商通用、福特與克萊斯勒母公司Stellantis NV今天表示，由於密西根州東南部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情居高不下，將恢復當地廠區員工戴口罩規定。

底特律（Detroit）3大車商3月初曾表示，將允許生產線上員工不用戴口罩，因衛生官員說這樣做是安全的。

車商當時表示，將採取美國疾病管制暨預防中心（CDC）修正後指導方針，若廠址所在的郡區未處於疫情高風險情況，無論員工有無施打COVID-19疫苗，將可不用戴口罩。

不過，密州東南部6個郡，包括韋恩（Wayne）、奧克蘭（Oakland）、馬科姆（Macomb）和華希特諾（Washtenaw）等，再度列入疾管中心的COVID-19高風險名單。疾管中心建議民眾在這些郡的室內公共場所戴上口罩。

福特汽車（Ford Motor）表示，疾管中心列為高風險地區的旗下各廠，將暫時恢復戴口罩規定。通用汽車（General Motors）與Stellantis公司也做類似宣布。

聯合汽車工會（United Auto Workers, UAW）今天也表示：「若工廠所處郡區經疾管中心認定為高風險地區，工會將要求所屬成員戴上口罩，並保持人身距離。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110516