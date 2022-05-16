因疫情睽違兩年 達沃斯世界經濟論壇下週登場

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（中央社達沃斯16日綜合外電報導）世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）因為疫情而暫停兩年後，下週即將重返歐洲最高城市、瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos），這次罕見地在春季舉行。

世界經濟論壇主辦單位去年12月以疫情期間難以舉行面對面研討會為由，將一向在1月舉行的盛會延至5月。

達沃斯觀光協會發言人羅森納斯特（Samuel Rosenast）表示：「本地人都很開心，世界經濟論壇回來了。回歸正常生活又邁出一步。」

疫情重創當地的旅館和餐廳業，羅森納斯特說：「整個會展業務已死。」他指出，達沃斯的會議中心已關閉一年多。

工作人員已建置好臨時性的網路設施，以提供將於5月22日至26日參加論壇的商業和政治精英使用。瑞士軍人也出動協助樹立安全圍籬。

瑞士政府將派遣多達5000名軍人，協助當地警察維持秩序。空軍也將派機在上空盤旋，執行禁航區任務。

總部設於日內瓦的世界經濟論壇表示，這次論壇將有全球超過2000名領袖和專家前來參加，規模比過去略為縮減。另外，由於烏克蘭戰爭之故，因此沒有邀請俄羅斯的政府官員或商業鉅子參加。

今年論壇主題包括疫後復甦、氣候變遷、加速實行利益相關者資本主義，以及駕馭新科技。

當地經營咖啡店的梅爾（Svea Meyer）也期待隨著論壇登場，將會有更多生意上門。由於5月適逢滑雪季結束、夏季度假旺季又還沒開始，通常是淡季。

「對我們來說，這真是大好的機會。我們很開心將可看到很多來自世界經濟論壇的顧客。我們已經睽違2年了。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110516