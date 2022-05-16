北約承諾無限制向烏提供軍援 麥當勞退出俄羅斯

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北約承諾將向烏克蘭提供無限制的軍事援助。圖為烏克蘭國旗與北大西洋公約組織旗。（圖取自facebook.com/NATO）

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（中央社台北16日綜合外電報導）烏克蘭抵禦俄羅斯攻擊頓巴斯，第二大城哈爾科夫反攻獲得進展。北大西洋公約組織承諾將向烏克蘭提供無限制的軍事援助。美國連鎖速食業巨擘麥當勞今天正式宣布退出俄國市場。

● 俄軍撤離哈爾科夫 轉向頓巴斯

烏克蘭今天為俄羅斯在東部頓巴斯地區（Donbas）發動新一波攻勢預作準備。在此同時，基輔當局表示，烏軍在哈爾科夫（Kharkiv）周圍的反擊已經取得進展。

由於俄羅斯在2月底入侵烏克蘭初期未能攻下首都基輔，拿下頓巴斯成為莫斯科的主要目標，然而西方情報單位分析，俄軍在這裡遭遇巨大損失與強烈抵抗，戰況遲無進展。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨晚發表談話表示：「我們準備抵禦俄軍對頓巴斯發動的新一波攻勢，俄軍也在烏克蘭南部強化行動。」

他說：「這些占領者依舊不願意承認他們已經陷入死胡同，他們所謂的『特別行動』已經完全失敗。」

烏克蘭總統的顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）告訴電視台，俄軍遭遇烏克蘭軍隊反攻後，從哈爾科夫撤退，轉向頓巴斯方向。

● 哈爾科夫天然氣配送站恢復運作

烏克蘭天然氣輸送系統營運商上週末說，哈爾科夫地區的兩個配送站已恢復運作，重新向3000多名消費者供應天然氣。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏國部隊取得一系列成功，迫使俄國指揮官放棄挺進首都基輔（Kyiv），之後又在東北部迅速取得戰果，把俄軍逐出哈爾科夫市。

這家天然氣營運商在聲明中說：「敵對行為導致哈爾科夫地區主要天然氣管線受損，兩個配送站被迫關閉。」聲明說，受損處如今已修復。

● 北約承諾無限制向烏克蘭提供軍援

北大西洋公約組織今天承諾將向烏克蘭提供無限制的軍事支持；與此同時，芬蘭做出加入北約的「歷史性」決定，瑞典執政黨也同意支持加入北約，為之後迅速申請入盟鋪路。

法新社報導，芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，重塑歐洲權力平衡並激怒克里姆林宮之後，北大西洋公約組織（NATO）做出上述承諾。

在柏林舉行的北約外長會議中，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，只要烏克蘭有需要，北約將提供軍事援助，以協助烏國自衛。

● 麥當勞退出俄羅斯市場 結束30多年營運

美國連鎖速食業巨擘麥當勞（McDonald's）3月關閉在俄羅斯所有850家餐廳後，今天正式宣布退出俄國市場，並將出售當地業務。根據麥當勞說法，它在俄國總計有6萬2000名員工。

法新社報導，俄羅斯2月底對烏克蘭發動侵略後，已有許多西方企業退出處境日益孤立的俄國。

麥當勞在聲明中表示：「麥當勞公司在俄羅斯營運30多年後，宣布將退出這個市場，並已開始出售當地業務的程序。」

● 俄烏戰爭牽動宗教 東正教深陷分裂

東正教原是連繫俄羅斯和烏克蘭等斯拉夫民族的宗教力量，但因俄國東正教領袖支持總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭，東正教已深陷分裂。

法新社報導，俄羅斯東正教會2019年已失去大量烏克蘭教區，當時發生歷史性宗教分裂，是因俄國政府掠奪克里米亞（Kremlin）土地、支持烏東頓巴斯（Donbas）分離主義叛亂所激起。

如今，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，俄國東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）表達支持，俄國東正教會甚至可能失去更多教士及教區。

● 烏克蘭戰爭拖累 歐元區下修今年成長預估

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天宣布，將歐元區2022年經濟成長預測由先前估計的4%大幅下調至2.7%，並將此歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升。

這場戰爭還促使這個歐盟執行機構重新審視其對2022年歐元區通貨膨脹的預測，消費者物價指數（Consumer Price Index）預計較去年上升6.1%，遠高於此前預測的3.5%。

● 歐盟禁俄石油協議受挫 立陶宛批一成員國作梗

歐洲聯盟（EU）首席外交官今天表示，歐盟各國外交部長無法確定今天能否達成俄羅斯石油禁運協議，以回應俄國入侵烏克蘭。立陶宛外長批評，歐盟27國當中只有一國有意見。

路透社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示：「有些成員國採取強硬立場。」

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天則說，歐盟對俄羅斯實施石油禁運的計畫，僅被歐盟27個成員國當中的一國所阻。

● 俄國侵烏引爆外商出走潮 雷諾出售資產給俄政府

法國製車商雷諾和俄羅斯今天宣布，雷諾已將在俄國資產出售給俄羅斯政府。莫斯科在烏克蘭發起軍事行動後，外商公司紛紛撤離俄羅斯。

雷諾（Renault）控制俄羅斯最大製車商AvtoVAZ的68%股份，這家公司擁有俄羅斯頂級汽車品牌拉達（Lada），但自從俄羅斯軍事干預烏克蘭以來，雷諾一直面臨著退出俄羅斯的壓力。

俄羅斯工業和貿易部在聲明中說：「將雷諾集團的俄羅斯資產轉讓給俄羅斯聯邦和莫斯科政府的協議已經簽署。」

● 前英相布萊爾：蒲亭認知脫離現實

英國前首相布萊爾受訪時表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在俄國入侵烏克蘭一事上「脫離了現實」，他也說，在解決俄烏衝突方面，西方應該尊重烏克蘭的立場。

布萊爾（Tony Blair）接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）訪問時，節目播出蒲亭2000年4月訪問倫敦期間，與布萊爾握手的畫面是，當時是蒲亭當選俄國總統後首次造訪西方。

札卡利亞問道：「他當時看起來理性、不急躁、工於心計、有邏輯，如今卻似乎相當情緒化且易怒。您對他這番改變的感覺是什麼？」

布萊爾說，他初次見到的蒲亭時，蒲亭面對西方，渴望與西方建立良好關係…後來他認為蒲亭發現俄羅斯要革新與改變的挑戰太艱鉅，因此決定以更專制的方式鞏固權力，然後成了俄羅斯民族主義者。

影片來源：CNN

● 烏軍前線部署美援榴彈砲

美國駐基輔大使館今天表示，烏克蘭已在前線部署許多新的美國M-777榴彈砲，且華府幾乎已全數交付原定提供的90門火砲。

路透社報導，M-777榴彈砲是華府為幫助烏克蘭抵禦俄軍入侵而提供的大量武器援助的一部分。M-777因射程遠且精度高，被視為軍援武器中相當重要的一部分。

● 烏克蘭外長讚揚德國交付重型武器

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天讚揚德國克服「心理障礙」，設下運送重型武器到烏國首都基輔（Kyiv）的先例。

法新社報導，庫列巴出訪德國柏林期間在社群平台臉書（Facebook）上傳一段影音，他說：「已經設下一個先例，（將武器交付烏克蘭的）第一道心理障礙已經被克服了。」

繼先前有限度地輸送防禦性武器後，柏林當局正加強運送重型武器給烏克蘭，將德國的自走榴彈砲交付給基輔。

● 烏克蘭放水淹村阻俄軍

烏克蘭首都基輔北邊一個小村蓄意放水形成沼澤地，淹沒地窖和田野，但阻止了俄羅斯對基輔的攻勢，居民表示，一切犧牲都值得。

路透社報導，烏軍於戰事初期在德米迪夫（Demydiv）村莊打開水壩，導致伊爾平河（Irpin River）水淹村莊和周圍數以千計英畝地區。烏克蘭後來讚揚此舉成功阻止了俄軍和戰車突破烏方防線。

烏克蘭首都基輔北邊一個小村蓄意放水形成沼澤地，淹沒地窖和田野，但阻止了俄羅斯對基輔的攻勢。（路透社）

● 亞速鋼鐵廠遭轟影片曝光 疑磷彈白光四射

路透社報導，一段影片顯示，烏克蘭東南部港市馬立波的亞速鋼鐵廠上空出現白色的明亮火光。英國軍事專家說，看起來像是用磷彈或燃燒彈發動的攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，營救躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）巨大建築群下烏軍的「棘手」談判正在進行。

當地烏克蘭守軍一名軍官表示，他們還有600名人待在亞速鋼鐵廠，其中40人受到重傷。平民則已從迷宮般的地下碉堡撤離。

路透社無法立即確定這段影片的拍攝時間，或片中射向亞速鋼鐵廠的彈藥類型。這段影片是烏克蘭東部親俄、自行宣告獨立的頓內茨克（Donetsk）人民共和國的指揮官柯達科夫斯基（Alexander Khodakovsky）今天放在通訊應用程式Telegram上。（編輯：劉淑琴/核稿：陳正健）1110516