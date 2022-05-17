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莫迪訪尼泊爾鞏固關係 觀察家：削弱中國影響力

2022/5/17 16:17
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（中央社記者林行健新德里17日專電）印度總理莫迪昨天訪問尼泊爾，參加宗教中心奠基儀式並見證多項合作文件簽署。觀察人士認為，中國在尼泊爾的觸角漸深，莫迪盼透過宗教的連結，重新鞏固印度與尼泊爾間的關係。

昨天是衛塞節（Buddha Purnima）是南傳佛教紀念佛教教主釋迦牟尼佛誕生、成道、涅槃的節日，莫迪（Narendra Modi）對尼泊爾佛教聖地藍毗尼（Lumbini）進行了一天訪問；釋迦牟尼佛據信在藍毗尼出生。

莫迪在藍毗尼參加了禮佛、衛塞節慶典，以及印度佛教文化暨傳統國際中心的奠基儀式；印度佛教文化暨傳統國際中心由印度文化部資助興建，內部將設有展覽廳、冥想室、圖書館、辦公室及食堂等設施，且是一棟綠建築。

根據印度外交部的聲明，莫迪也和尼泊爾總理德巴（Bahadur Deuba）舉行雙邊會議，兩人討論了在文化、經濟、貿易、連接性、能源及發展等領域的合作前景，並同意為兩國的佛教聖城締結姐妹關係。

莫迪與德巴也見證了7項合作備忘錄的簽署，其中6項是學術合作，還有1項是有關水力發電廠興建計畫的執行事宜。

這是莫迪擔任總理之後第5次訪問尼泊爾，也是他第1次訪問藍毗尼。他在其中一場活動上，形容兩國關係穩定如山，期盼透過科技與基礎設施，把彼此之間長達數千年的關係推向新的高峰。

尼泊爾地處中國與印度之間，是印度與中國之間的緩衝區；尼泊爾與印度接壤邊界超過1850公里，對印度國家安全頗為重要，特別是在印度與中國於2020年6月因邊界衝突交惡之後。

另一方面，尼泊爾是陸地國家，貿易高度依靠印度的港口，經濟命脈一度掌握在印度手中。2015年印度因不滿尼泊爾頒布新憲法，而對尼泊爾實施了未公開宣布的經濟封鎖，促使尼泊爾開始尋找其他出路。

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2016年，尼泊爾與中國簽署了過境貨物運輸協定，2017年尼泊爾加入中國的「一帶一路」倡議；在2020-2021財政年度，中國已躍居尼泊爾首要海外直接投資來源國，投資額達1億8800萬美元。

觀察人士指出，莫迪此次訪問尼泊爾，謹慎地避開了由中國興建的機場，可看出他對中國仍心存芥蒂。此次訪問尼泊爾，應是希望從宗教面出發，把這位傳統盟友拉回印度這一邊，重新鞏固自家前院。（編輯：高照芬）1110517

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