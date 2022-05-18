歐盟提議追加90億歐元 協助烏克蘭重建

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天提議於今年向烏克蘭提供多達90億歐元額外援助，協助基輔應付戰爭摧殘。

歐盟執委會一位官員告訴法新社，歐盟將在市場上籌集這筆錢，並以貸款形式提供給烏克蘭。

范德賴恩在一份廣播聲明中還表示，無論戰爭何時結束，現在該思考重建烏克蘭問題，並表示歐盟「在領導這項重建工作上具有戰略利益」。她說，其他國家和國際機構也該參與重建計畫。

范德賴恩說，歐盟的重建資金應該附帶條件，即烏克蘭承諾進行必要改革，以達成有朝一日加入歐盟的目標。

她說，資金將集中用於對抗腐敗、建立治理能力和法治、確保法官獨立性以及堅持歐盟實現綠色和數位化轉型的雄心。

范德賴恩說：「這些投資將幫助烏克蘭擺脫（俄羅斯總統）蒲亭軍隊帶來的破壞，變得更強大、更有韌性。」

范德賴恩表示，烏克蘭戰爭也顯露歐盟「多年來國防開支不足」問題，現在必須扭轉這一局面。她還強調，隨著歐盟轉移對俄羅斯化石燃料供應的依賴，歐盟正加快腳步、解決本身能源脆弱性問題。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110518