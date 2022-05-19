美軍偵察機現蹤日本海 疑為監控北韓飛彈動向

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）南韓聯合新聞通訊社報導，美國空軍一架電子偵察機RC-135S今天上午從日本沖繩（琉球）美軍基地起飛，飛往日本海（韓稱東海），可能是為了監控北韓發射彈道飛彈動向。

報導說，在北韓被認為可能準備發射洲際彈道飛彈（ICBM）之際，今天上午民航追蹤網站捕捉到美國空軍電子偵察機RC-135S（通稱眼鏡蛇球，Cobra Ball）上午自沖繩的美軍嘉手納基地出動，飛往朝鮮半島以東的日本海上空。

RC-135S是專門用來偵測與追蹤彈道飛彈的電子偵察機，搭載最先進的電子光學儀器，可從遠端追蹤彈道飛彈的飛行軌跡。美軍RC-135S飛航在日本海上空等地，也偵察北韓平壤一帶的動向。

美國總統拜登預定明天抵達南韓，21日與南韓總統尹錫悅在首爾舉行高峰會。兩國了解北韓試射洲際彈道飛彈似乎迫在眉睫，北韓發射使用液態燃料的「火星」系列洲際彈道飛彈前會注入燃料與氧化劑，美國與南韓已掌握到相關情資。

報導說，由於近來北韓頻頻發射彈道飛彈，所以美軍RC-135S也多次被派至日本海。（編輯：郭中翰）1110519