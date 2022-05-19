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俄副總理：半數天然氣客戶已開設盧布帳戶

2022/5/19 21:01
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）今天表示，與能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽訂天然氣供應合約的54間外國公司中，約半數已在俄國銀行開設盧布帳戶。

為回應俄軍入侵烏克蘭引發的一系列國際制裁，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前宣布，4月起俄羅斯將只接受以本國貨幣支付的貨款，因此天然氣買家必須開設盧布帳戶，否則將中斷供應。目前波蘭與保加利亞已因拒絕以盧布支付遭俄方斷供。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，諾瓦克在莫斯科一場會議上說，「就我的了解，現在約有54間公司與俄羅斯天然氣工業出口公司（Gazprom Export）簽訂合約。」

「其中約半數已在我們的授權銀行（指俄羅斯天然氣工業銀行，Gazprombank）開設特別帳戶，包括外幣與盧布帳戶」，以支付購買天然氣的費用。

諾瓦克還說，一旦4月最終數據出爐，就會有一份「以盧布付款買家和拒絕（以盧布）付款買家」的清單。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）本週表示，除以指定貨幣支付天然氣採購合約外，任何進一步行為都將違反對俄羅斯的制裁。

芬蘭國營能源公司Gasum於17日警告，由於芬蘭拒絕向俄羅斯天然氣工業公司支付盧布，莫斯科可能很快就會切斷其天然氣供應。

義大利能源巨擘埃尼集團（ENI）同日則宣布，將以歐元和盧布開立帳戶，以支付即將到期的天然氣款項，並堅稱此舉並未違反國際制裁。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110519

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