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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

助烏破俄海上封鎖 美擬提供兩種先進反艦飛彈

2022/5/20 11:15
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國官員表示，白宮正努力將先進的反艦飛彈交到烏克蘭軍方手中，幫助他們突破俄羅斯海上封鎖，但也擔心烏軍能以更強大的武器擊沉俄國軍艦會導致衝突加劇。

烏克蘭已毫不掩飾地表示，希望獲得美國更先進的武力，而非目前的火砲、「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈、「刺針」（Stinger）防空飛彈及其他武器。舉例來說，烏國所列的武器清單，就包括可用來逼使俄羅斯海軍遠離黑海港口的飛彈，以便重啟對全球穀物和其他農產品運輸。

現任、前任美國官員及國會消息人士表示，將射程更遠、威力更強的武器交付烏克蘭有其困難，包括受訓所需時間長、設備維護困難，或擔心美國武器落入俄軍手中，及憂心衝突升溫等。

但3名美國官員和2名國會消息人士表示，美國正認真考慮直接運送，或透過那些擁有這種飛彈的歐洲盟友轉送至烏克蘭，這兩種強力的反艦飛彈包括波音（Boeing）製造的「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈，及康斯堡（Kongsberg）和雷神科技（Raytheon Technologies）製造的「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）4月呼籲葡萄牙，向烏軍提供射程近300公里的「魚叉」反艦飛彈。

但有幾個問題讓烏克蘭無法收到飛彈。其中之一，就是幾位官員所說的技術性問題，因為烏克蘭能發射「魚叉」反艦飛彈的平台有限，而「魚叉」反艦飛彈大多屬艦載型飛彈。

兩名美國官員表示，美方正在研究可能的解決方案，其中包括從美國船艦拆下發射器。根據專家及軍火業高層，這兩種飛彈每發的成本約150萬美元。

英國國防部表示，包括潛艦在內有約20艘俄羅斯海軍船艦正在黑海作戰區。

哈德遜研究所（Hudson Institute）高階研究員克拉克（Bryan Clark）表示，備有12至24枚像「魚叉」這樣射程超過100公里的反艦飛彈，足以威脅俄羅斯船艦，並可能讓俄國解除封鎖。克拉克說：「如果蒲亭（Vladimir Putin）堅持侵略，烏克蘭可能會擊沉俄國最大船艦，因為它們在黑海無處可藏。」

俄羅斯已經在海上蒙受損失，尤其是黑海艦隊的「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦遭擊沉最為慘重。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110520

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