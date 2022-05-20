俄羅斯擬招募40歲以上人口從軍 反映攻烏困境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科20日綜合外電報導）俄羅斯國會今天表示，它考慮立法允許40歲以上俄國人和30歲以上外國人加入俄國軍隊。這透露出莫斯科迫切需要增強兵力來進行與烏克蘭的戰爭。

路透社報導，俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）官方網站張貼的資訊表示，這項行動將使得俄軍能夠善用較年長專業人士的技能。

聲明表示：「為了使用高精密武器及操作武器和軍事裝備，軍隊需要高度專業的專家。經驗顯示，他們到了40至45歲成為這樣的人才。」

目前只有18至40歲的俄國人，或是18至30歲的外國人，才能與俄軍簽約加入。

俄羅斯對烏克蘭開戰86天以來遭遇重大挫敗，損失大量兵力和裝備。烏克蘭則已經動員實際上所有成年男性人口。

儘管莫斯科完全拿下了淪為斷垣殘壁的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），但距離要占領烏東整個頓巴斯（Donbass）地區的目標仍然遙遠。

美國退役陸軍中將、前駐歐洲美國陸軍司令霍吉斯（Ben Hodges）表示：「俄羅斯人顯然面臨麻煩。這是他們又一次嘗試在不驚動人民的情況下想辦法解決人力短缺。但克里姆林宮要掩飾他們在烏克蘭的失敗，難度越來越高。」

英國國防和安全智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）陸戰專家沃特林（Jack Watling）指出，俄軍正逐漸面臨步兵短缺。「俄羅斯有必要讓在烏克蘭的軍事單位維持人力穩定。且如果它要改善陸戰形勢，有必要成立新的單位。」

俄羅斯國家院今天還說，擬議中的立法將讓俄軍更容易招募民間醫護、工程師以及作戰和通訊專家。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110520