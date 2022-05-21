東京六本木高樓頂百人插秧 推廣山形縣品牌米

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本地產開發商森大廈公司與山形縣合作，21日在東京六本木之丘45公尺高的大樓頂樓庭園舉辦插秧活動，約有100人參加。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本地產開發商與山形縣合作，今天在東京六本木之丘45公尺高的大樓頂樓庭園舉辦插秧活動，約有100人參加。參與活動的民眾說，在田裡還捉到青蛙，樂趣無窮。

地產開發商森大廈公司自2006年起會在六本木之丘的櫸坂綜合大樓屋頂庭園舉辦插秧或割稻活動，邀請附近居民參與，除了能敦親睦鄰交流外，也可讓民眾了解日本傳統的種稻文化。活動每年種的稻米來自不同縣市。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這次插秧活動是時隔3年邀民眾共同參與，報名情況很踴躍，約300人報名，但只有100名幸運人士可參加。今天參加活動的成人約60人、孩童約40人，許多親子期待秋天稻米收成。

森大廈公司今年與山形縣合作，讓民眾種植的是山形縣「雪若丸」品牌米的秧苗。

活動一開始，山形縣推廣品牌米課課長高子郁子致詞時表示，說到山形縣，大家都會想到2009年上市的「美姬」米，今天種植的雪若丸米，問世至今是第13年，也很受歡迎。

她說：「雪若丸就像美姬的弟弟一樣，米粒大、口感清爽，色澤較白，美味程度一樣，獲得男星田中圭大力推薦。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

帶著女兒和兒子前來參加插秧活動的嶋先生對中央社表示，雖然今天下雨，參加活動比較吃力一點，但在田裡還有抓到青蛙，覺得很快樂。這是他首度帶子女來體驗插秧活動，以後若有機會，還想參加。他的小孩也笑著說，能碰到青蛙，覺得很好玩。

櫸坂綜合大樓屋頂庭園離地約45公尺高，面積約1300平方公尺，有水田、旱田、菜園，可讓民眾體驗或觀察動植物成長，有助了解日本的餐飲文化、傳統文化。（編輯：周永捷）1110521

森大廈公司自2006年起在六本木之丘的櫸坂綜合大樓屋頂庭園辦插秧活動，邀附近居民參與，可敦親睦鄰，也可讓民眾了解日本傳統種稻文化。中央社記者楊明珠東京攝 111年5月21日