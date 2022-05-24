美研究：確診者使用Paxlovid後症狀復發 5天療程疑不夠

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美國有報告顯示，病患在服用5天抗病毒處方藥Paxlovid後又出現症狀。圖為輝瑞生產的抗病毒口服藥Paxlovid。（Pfizer/Handout via 路透社）

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（中央社記者周世惠舊金山23日專電）針對染疫患者的抗病毒處方藥Paxlovid，在美有愈來愈多報告顯示，病患在服用5天的療程結束後又出現症狀。研究人員正在了解是否應加重劑量或延長用藥時間。

「舊金山紀事報」報導，住加州柏克萊（Berkeley）的66歲居民米斯拉契（Myriam Misrach）於上月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測陽性的同一天，開始服用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）生產的抗病毒藥物Paxlovid。

5天療程讓她的咳嗽和呼吸急促等症狀幾乎消失。不過，服用最後一顆藥後隔幾天，發燒、頭痛、嘔吐、流鼻水和失去味覺的症狀捲土重來，檢測結果出現陽性。儘管幾天前她才剛採檢陰。

米斯拉契完整接種疫苗以及加強針，自認染疫經歷「根本不是輕症」。接下來兩週，她持續採檢陽，雖然其他症狀大都消除、咳嗽猶存。令她不解的是，她的丈夫確診也服用Paxlovid，「效果出奇得好」，確診幾天後檢測結果轉陰性。

米斯拉契說，不會責怪Paxlovid，但是認為應該要有更多研究。

這份21日的報導指出，根據開立Paxlovid處方藥的醫師和研究人員表示，所有已知Paxlovid的復發病例都獲得解決，病人無需住院。臨床試驗顯示抗病毒藥物Paxlovid能降低90%染疫住院率和死亡率。

症狀「反彈」（rebound）或「復發」（relapse），在傳染性疾病中有例可循。史丹佛大學免疫學家和感染科醫師賈根納棠（Prasanna Jagannathan）表示，常見服用抗生素或抗病毒藥物的一些患者在療程後，因病毒或病原體沒有完全清除而讓病症復發。

賈根納棠替25到30名患者開立過Paxlovid處方箋，其中有兩名患者出現症狀反彈，他說，「真正的反彈數字目前沒人知道。」

在輝瑞的臨床試驗中，有2%的人服用Paxlovid發生這種情形。輝瑞和美國食品暨藥物管理局（FDA）正在追蹤復發病例，進一步研究。

報導指出，一項尚未經過同行審批、由加州大學聖地亞哥分校（UC San Diego）學者卡林（Aaron Carlin）擔任主要作者的小型研究顯示，復發病例有可能是因為患者沒有充分接觸Paxlovid。這意味需要服用更長時間或不同劑量，而非目前FDA授權的5天療程。

卡林說，抗病毒藥物Paxlovid仍然非常有效，只是需要了解如何避免反彈現象。

退伍軍人波士頓醫療保健系統（VA Boston Health System）在4月底發布、上週更新的研究指出，Paxlovid的臨床試驗是在變種病毒Delta和早期變種病毒流行階段，對已接種或未接種疫苗者進行的；現在服用Paxlovid處方藥者多是感染變種病毒Omicron或Omicron亞型變異株，且為接種過疫苗的人。染疫者的免疫系統可能對藥物的反應略有不同，或許需要比5天更長的用藥期，因此仍需進一步研究，來確定用藥後症狀復發的原因。（編輯：馮昭）1110524