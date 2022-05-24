手機網路無所不在 紐約市拆除最後一座付費電話亭
2022/5/24 17:53（5/24 17:58 更新）
美國紐約市23日拆除最後一座付費公共電話亭。（圖取自twitter.com/MBPMarkLevine）
（中央社紐約23日綜合外電報導）美國紐約市今天拆除最後一座付費公共電話亭，正式向舊時代告別。近年來Wi-Fi網路和行動電話普及，讓這些公共電話亭成為時代的犧牲品。
不過，電影「超人」（Superman）的粉絲們可以放心，紐約市曼哈頓區（Manhattan）將保留4座不具功能的電話亭，那是「超人」主角克拉克．肯特（Clark Kent）從記者變身為超人的知名場景。
過去數十年來，電話亭在流行文化中普遍可見，從漫畫書到好萊塢賣座鉅片，再到電視節目。
舊時代電話亭今天上午正式告別，在紐約市第7大道和第50街交叉的街角，曼哈頓區長萊文（Mark Levine）在媒體面前下令，將最後一座裝有兩具貝爾系統（Bell System ）話機的公用電話亭拆除，並抬上卡車載走。
公共電話早在2000年代初期因為手機使用普及，開始逐漸從紐約街頭消失；接著在2010年代，智慧型手機的使用爆炸性成長，公共電話消失得更快。
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對公共電話祭出最後一擊的是，2015年曼哈頓區著手建置數以千計的LinkNYC熱點，免費提供WiFi網路及撥打當地電話。如今這些新熱點又逐漸連結新一代的5G網路。
萊文表示，這確實是一個時代的結束，但也是新紀元的開端，盼望在科技使用上更為公平。他指的是曼哈頓北部社區，例如哈林區（Harlem），當地的電話和網路覆蓋率並沒有那麼好。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1110524
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