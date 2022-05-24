俄異議領袖納瓦尼上訴失敗 痛批蒲亭發動愚蠢戰爭「根本是瘋子」

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼日前針對他3月被判刑9年提出上訴，今天遭法院駁回。他當庭痛批，總統蒲亭在烏克蘭發動「愚蠢戰爭」，根本是個「瘋子」。

45歲的納瓦尼（Alexei Navalny）透過視訊出席莫斯科上訴法庭聽審期間，發言遭到法官一再打斷。他痛批檢方所謂的「事實根本是謊言」，並表示：「你們的（領袖）蒲亭（Vladimir Putin）發動了一場愚蠢的戰爭。這場戰爭完全建立在謊言之上。」

他還說：「一個瘋子把魔爪伸進烏克蘭，我不知道他（蒲亭）到底想幹嘛，他是個瘋狂的盜賊。」

他反問法庭：「你們的目標究竟是什麼？是想要短期控制（烏克蘭）、對抗未來世代，還是為了俄羅斯的未來而戰？你們一定會遭受歷史性挫敗。」

俄國法院於3月22日認定，目前因前案（違反舊有詐欺罪假釋規定）在監獄服2年半刑期的納瓦尼把捐贈給旗下政治團體的數百萬美元款項挪作私用，判決他的大規模詐欺和藐視法庭罪名成立，應處9年有期徒刑。納瓦尼則否認所有指控，並堅稱那些罪行純屬捏造，目的在阻撓他的政治雄心。

納瓦尼於17日針對上述判決提出上訴，並要求法官將聽審延後一週，以便他在移監前舉行家庭會議。法官隨後裁示，5月24日繼續進行審判。

一旦新判決生效，這名反對派政治家將被移往高維安級別流放地（penal colony），並再被關上8年。

納瓦尼2020年出訪西伯利亞時，遭人以蘇聯時期的神經毒劑攻擊，之後轉往德國接受治療，去年返國時被捕入獄。

俄國當局視納瓦尼及其支持者為西方支持的顛覆分子，納瓦尼的反對派團體也被當局貼上「極端主義」標籤並查禁，但支持者仍持續在社群媒體表達政治立場，包括反對莫斯科出兵烏克蘭。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110524