不滿日美領袖峰會 中國：向日方提出嚴正交涉

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（中央社台北25日電）針對近期的日美領袖峰會以及美日印澳「四方安全對話」（Quad），中國外交部亞洲司司長劉勁松昨天晚間緊急約見日本駐中使館首席公使志水史雄，提出嚴正交涉，表達中方的不滿。

據中國外交部網站消息，劉勁松24日晚間緊急約見志水史雄，「就日方在日美領袖峰會、日美聯合聲明及美日印澳『四方安全對話』峰會涉華消極、錯誤言行提出嚴正交涉，表達強烈不滿和嚴重關切」。

美國總統拜登（Joe Biden）23日與日本首相岸田文雄在東京會談。會後的記者會上，有關中國的部分，岸田文雄說，日本關注最近中國海軍活動及中俄共同軍事演習等動向的同時，「強烈反對在東海與南海藉由武力片面改變現狀的嘗試」。

在台灣議題上，岸田文雄說，台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，促和平解決兩岸問題。

岸田文雄還說，對因應包括人權問題在內等與中國有關的各項課題，他和拜登也同意日美將緊密進行合作。

之後的聯合聲明指出，有關台灣，美日的基本立場未變，台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素。

另外，美日印澳「四方安全對話」峰會24日在東京舉行，會後發表聯合聲明指強烈反對改變現狀或升高地區緊張的任何威壓式、片面式行動。聲明內容被視為劍指中國。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110525