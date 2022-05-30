更多編輯台推薦新聞：
提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日
國際

提升員工幸福感 英國60家企業6月起試行週休三日

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

澤倫斯基罕見開除官員 稱北頓內茨克成俄軍目標

2022/5/30 04:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，頓巴斯地區最大城北頓內茨克已成為俄軍「主要目標」。他也罕見宣布，開除哈爾科夫的一名高階安全官員。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過電視演說表示：「由於俄軍持續砲轟北頓內茨克（Sievierodonetsk），當地重要基礎設施全毀…該市超過2/3的住宅也遭到破壞。」

澤倫斯基強調：「奪取北頓內茨克是（俄羅斯）佔領部隊的主要目標。」

澤倫斯基今天稍早前往備受戰火蹂躪的東北部哈爾科夫州（Kharkiv）慰勞前線官兵，隨後他罕見宣布開除當地的1名高階安全官員。

澤倫斯基說，該名官員「因為在全面開戰的最初幾天沒有努力保衛這座城市，只想到自己」而遭解職，且儘管其他人「非常有效」且努力地工作，但這名官員卻沒有這樣做。

法新社報導，澤倫斯基並未透露遭解職者的姓名，但烏國媒體報導，該名官員正是國家安全局哈爾科夫分部領導人杜丁（Roman Dudin）。（譯者：施施）1110530

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族