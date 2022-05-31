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土耳其：芬蘭瑞典欲加入北約 需先對恐怖組織採取行動

2022/5/31 13:36（5/31 14:21 更新）
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（中央社製圖）
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（中央社安卡拉／華盛頓30日綜合外電報導）土耳其總統府表示，總統首席幕僚對美國總統幕僚說，土耳其希望芬蘭和瑞典對境內「恐怖組織」採取具體行動後，才會考慮是否同意讓這兩國加入北大西洋公約組織。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與土耳其總統總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）首席外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）今天通電話，討論芬蘭、瑞典加入北約（NATO）案以及俄羅斯與烏克蘭戰爭。

土耳其以芬蘭、瑞典兩國窩藏與庫德工人黨（Kurdistan Workers Party, PKK）軍事團體等土耳其視為恐怖分子相關的人士，以及兩國2019年停止出口武器到土耳其等為由，拒絕讓兩國加入北約。

土耳其總統府在聲明中說，卡林在電話中告訴蘇利文，想加入北約的國家必須「接納北約安全和反恐的價值觀與原則」。

「瑞典和芬蘭必須針對威脅土耳其國家安全的恐怖組織採取具體措施。」

白宮表示，蘇利文在電話中表示：「支持土耳其持續與瑞典和芬蘭直接對話，解決他們對北約會籍申請的疑慮。」

瑞典與芬蘭先前表示，他們譴責恐怖主義並歡迎對話。加入北約需要取得30個會員國一致同意。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110531

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