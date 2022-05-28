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土耳其與芬蘭瑞典會談 加盟北約議題幾無進展

2022/5/28 12:52（5/28 13:58 更新）
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路透社引述消息人士說法報導，土耳其官員與瑞典、芬蘭代表團之間的會談，對於說服土耳其不要反對兩個北歐國家申請加入北約一事幾無進展。（中央社製圖）
路透社引述消息人士說法報導，土耳其官員與瑞典、芬蘭代表團之間的會談，對於說服土耳其不要反對兩個北歐國家申請加入北約一事幾無進展。（中央社製圖）
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（中央社安卡拉27日綜合外電報導）路透社引述消息人士說法報導，土耳其官員與瑞典、芬蘭代表團之間的會談，對於說服土耳其不要反對兩個北歐國家申請加入北約一事幾無進展，目前不知道何時會有進一步討論。

瑞典和芬蘭外交人員25日試圖安撫土耳其，並達成一項協議，讓兩國能在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下加入北大西洋公約組織（NATO）、擴大這個軍事聯盟。

瑞典和芬蘭在整個冷戰期間都維持中立，如今決定申請加入北約，是歐洲數十年來安全結構最重大的變化之一，但作為北約一員的土耳其不同意芬蘭和瑞典加盟。

消息人士說，這場會談長達5小時，氣氛友好，土耳其官員先分別與兩國官員見面，再舉行3方會談。

芬蘭和瑞典上週正式申請加入北約，以增強自身安全，還需要全部30個成員國都同意才能通過。

土耳其反對的理由是芬蘭和瑞典藏匿與庫德工人黨（PKK）民兵團體有關的人及其他恐怖分子，且於2019年停止向土耳其出口武器。

一名土耳其高階官員今天告訴路透社，「這過程不容易」，瑞典和芬蘭必須採取「艱難」行動來贏得土耳其的支持。這名官員還說：「會持續進一步協商，但似乎不會在近期。」

一名知情人士透露，協商沒有明顯進展，最後也沒有繼續討論的時間表，因此北約於6月29日、30日在馬德里召開峰會時，土耳其仍很有可能反對兩國加入。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天說，希望瑞典和芬蘭在土耳其不再反對之前，先採取具體行動，停止庇護民兵團體和恐怖分子。

芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在華府與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後說，在馬德里峰會之前達致一些成果，這一點很重要。

他提到與土耳其的會談時說：「我們談得不錯，談了很久，並同意繼續討論，當然我們還仰賴北約的開放政策，土耳其也支持這項政策。我們認為這些問題都能解決。」

瑞典外交部則尚未回覆詢問。

還有一名消息人士告訴路透社，土耳其官員不願多談在馬德里峰會之前達成協議的可能性。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110528

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