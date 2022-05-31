以色列與阿聯簽自由貿易協定 阿拉伯國家首例

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（中央社杜拜31日綜合外電報導）以色列今天與阿拉伯聯合大公國簽署自由貿易協定，這是以色列與阿拉伯國家之間的第一項大型貿易協定，目的是促進兩國貿易關係。

路透社報導，兩國經過數月談判後，於杜拜簽署這項協定。

以色列駐阿拉伯聯合大公國大使海耶克（Amir Hayek）稍早在推特（Twitter）預告「阿聯和以色列1小時內將簽署自由貿易協定」；他後來回覆自己這則推文說「事成」。

阿聯與以色列商業委員會（UAE-Israel Business Council）主席巴瑞克（Dorian Barak）說，這項貿易協定定義了稅率、進口和智慧財產，將鼓勵更多以色列企業在阿聯成立辦公室，尤其在杜拜。

阿聯與以色列商業委員會預期，在今年底前，會有近1000家以色列企業在阿聯或透過阿聯與南亞、遠東和中東地區做生意。

巴瑞克接受路透社電話訪問時說：「整體商機不只限於國內市場，商機真的是像許多企業所做的那樣，於杜拜成立辦公室以瞄準更廣大的地區。」

以色列經濟部在簽署前表示，協定將取消針對食品、農業、化妝品、醫療設備和藥物的關稅。

這項協定是在以色列與巴勒斯坦之間暴力升級的背景下簽署。

阿聯外交部昨天譴責「極端屯墾者在以色列部隊保護下」攻擊耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），並在書面聲明中要求以色列當局負責讓衝突降溫，終止所有攻擊和導致緊張情勢延續下去的做法，同時強調必須盡力克制以避免情勢更加不穩定。

以色列經濟產業部長巴比維（Orna Barbivai）今天接受以色列廣播電台訪問時說，她在阿聯行程中，未聽聞任何有關艾格撒清真寺暴力事件的不尋常意見。

對於產油大國阿聯來說，與以色列之間的這項協定，是繼2月與印度簽署類似協定以來的第2項雙邊自由貿易協定。阿聯正與其他數國進行雙邊貿易談判，包括印尼和韓國。

阿聯與以色列2020年9月在美國斡旋的協議下建立關係，打破了阿拉伯國家數十年來呼籲讓巴勒斯坦建國才與以色列建立關係的政策。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110531