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印度預測雨季降雨量正常 推升農產助經濟

2022/5/31 18:54
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（中央社新德里31日綜合外電報導）印度氣象局今天預測，今年雨季降雨量可望維持正常。這是亞洲第3大經濟體印度連續第4年夏季雨量正常或高於正常情況，將可推升農產、有助整體經濟成長。

路透社報導，印度氣象局長莫哈帕特拉（Mrityunjay Mohapatra）在記者會中指出，印度今年雨季降雨可望達長期平均雨量的103%。

印度氣象局4月預測今年雨季降雨將達到長期均值的99%。

當年6月起的4個月內降雨量介於50年平均雨量的96%到104%，印度氣象局就定義為正常。

莫哈帕特拉說：「現階段，我們判斷降雨大體上可望會分布在全國大部分地區。」他表示，6月的雨季降雨可望正常。

今年雨季降雨29日已從南印克勒拉省（Kerala）海岸開始，比通常開始時間早了兩天。

主要生產大豆和棉花的中部地區今年雨季降雨可望正常。雨季降雨豐沛可以助長全球最大稻米出口國印度的稻米產量。

印度本月出人意表決定禁止小麥出口，令人憂心當局是否也會限制稻米外銷。政府官員和業界人士告訴路透社，印度沒有遏制稻米出口的計畫。

因為灌溉系統不發達，全球最大農產品生產和消費國之一的印度，幾乎半數農地仰賴雨季降雨滋潤。農業在印度2兆7000億美元經濟規模中占比約15%，養活13億人口中的一半以上。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110531

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