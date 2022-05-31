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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄羅斯外長將訪土耳其 商討烏克蘭穀物出口解禁

2022/5/31 19:37
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（中央社伊斯坦堡31日綜合外電報導）烏克蘭榖物出口因俄羅斯侵略而停擺。土耳其外交部長卡夫索格魯表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫下週將到訪土耳其，就解除烏克蘭榖物出口限制展開商討。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在電視訪問中指出，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）將於6月8日抵土耳其，「商討在黑海開放一道安全走廊，以輸運小麥等產品的問題」。

他說：「這是最重要問題，我們聚焦於此。我們計劃在伊斯坦堡建立一個中心來監視這道走廊。」

卡夫索格魯表示，一個軍事代表團將會隨拉夫羅夫到訪。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）日前告訴土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），莫斯科準備好與安卡拉合作，開放因俄、烏衝突而受阻的海運。

據克里姆林宮（Kremlin）公布的文本，蒲亭告訴艾爾段，俄方已經準備好「與土耳其的夥伴們合作，對暢通無阻的商品海上運輸作出貢獻。這也適用於烏克蘭海港的榖物出口」。

俄軍在烏克蘭的攻勢，以及西方對莫斯科的制裁，已經導致來自兩國的榖物和其他商品供給中斷，令人對全球物資和糧食短缺風險引以為憂。

全球3成小麥供給來自俄、烏兩國。數十艘貨櫃輪卡在遭到俄軍包圍的烏克蘭海港動彈不得，小麥、葵花籽油、其他食品，以及農作物肥料出口為之中斷。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110531

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