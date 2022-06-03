俄侵略滿百日烏東盧甘斯克恐淪陷 傳蒲亭治療癌症

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（中央社基輔3日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭今天屆滿100天。根據英國國防部最新評估，俄羅斯軍隊最快將在2週內完全掌控烏東的盧甘斯克州地區。美國方面也有情資指出，俄國總統蒲亭4月曾接受癌症末期治療，3月還曾遭暗殺未遂。

● 英情報：俄軍最快2週內掌控烏東盧甘斯克

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據英國國防部最新評估，俄國軍隊最快將在2週之內完全掌控烏克蘭東部的盧甘斯克州（Luhansk）。

根據評估報告，英國國防部指出，俄軍無法奪下烏克蘭首都基輔後，就把目標轉向烏東頓巴斯地區（Donbas）。

區域內的盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）自2014年起由俄國支持的分離主義分子掌控，各自冠上人民共和國的稱號，面積約占頓巴斯地區的1/3。

烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，過去24小時內，盧甘斯克州和頓內茨克州有至少5波俄軍攻勢遭到擊退。

根據英國國防部最新評估，俄羅斯軍隊最快將在2週內完全掌控烏東的盧甘斯克州地區。（中央社製圖）

● 美情資指蒲亭4月曾接受癌症末期治療

美國情報界5月底針對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）健康狀況完成第4次全面評估後，這問題成為美國總統拜登（Joe Biden）政府內部熱議焦點。情資顯示，蒲亭4月曾接受癌症末期治療，3月他還被暗殺未遂。

3名看過美國機密報告的情報界領袖告訴「新聞週刊」（Newsweek），報告內容指出，蒲亭4月時似曾接受癌末治療，此後他還有公開露面。

新聞週刊也引述官員說法表示，機密報告還證實蒲亭3月曾遭暗殺未遂。

● 俄侵烏屆滿百日 聯合國：這場戰爭不會有贏家

俄羅斯對烏克蘭的侵略已屆滿100日，俄軍持續深入烏東頓巴斯地區。聯合國表示，俄烏戰爭「將不會有贏家」。

聯合國助理秘書長暨烏克蘭危機協調員阿瓦德（Amin Awad）發表聲明指出：「這場戰爭沒有贏家，也不會有贏家。相反地，我們這100天以來見證到的是損失：失去的是生命、家園、工作及前景。」

此外，阿瓦德也指稱：「這場戰爭帶給（烏克蘭）人民不可接受的損失，幾乎嚴重影響了平民生活的各個層面。」

● 俄國限制惰性氣體出口 全球晶片荒恐加劇

俄羅斯貿易部表示，俄國在遭受制裁下已限制氖氣等惰性氣體出口直到2022年底，以加強俄國的市場地位。氖氣是製造晶片的關鍵原料。俄國的惰性氣體出口限制可能會加劇全球晶片市場的供應短缺。

烏克蘭曾是全球最大的惰性氣體供應國之一，但俄國於2月下旬軍事侵略烏克蘭，導致烏國城市馬立波（Mariupol）和敖德薩（Odesa）的惰性氣體工廠在3月停產。

俄國政府5月30日表示，俄國過去向日本和其他國家供應的惰性氣體，今年12月31日前只有在取得國家特別許可的情況下才能出口。

● 俄侵烏將屆百日 澤倫斯基：1/5領土淪陷

俄國入侵烏克蘭戰事6月3日將屆滿百天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍如今佔領烏國1/5的領土。美媒指出，這讓外界對於這場第二次世界大戰以來歐陸所發生最大衝突再次有感。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，澤倫斯基向盧森堡國會發表演說時指出，開戰經過近100天，俄軍已控制20%的烏克蘭。

此外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，烏克蘭可能面臨與俄羅斯的長期消耗戰，西方盟邦需找出方法，以確保對烏克蘭的支持「可長可久」。

史托騰柏格在接受華郵專訪時指出，這場戰事很容易淪為「無解的衝突」，雙方都不願為達成任何協議做必要讓步，「我們需做好準備，這實際上可能會持續很長的時間」。（編輯：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110603