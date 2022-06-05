舊金山入室搶劫犯潛逃至台灣 台美合作逮人

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國加州舊金山3月發生入室搶劫案，犯嫌得手近9000萬元並逃到台灣，在台美相關單位合作下，30歲張姓犯嫌在台落網，並由舊金山警察局竊案小組赴台北將他押回美國。

舊金山警察局（San Francisco Police Department）昨天在臉書貼文表示，今年3月16日，警方接獲報案稱伯納爾高地社區（Bernal Heights）一處民宅發生入室搶劫案。

現場一名成年女性被害人告訴警方，案發當時她獨自一人在家，一名男性犯嫌擅自闖入後壓制她，導致她受傷，並持武器威脅她配合交出財物。最後男子成功從被害人帳戶轉走近300萬美元（約新台幣8813萬元），逃逸前還取走她的手機。

調查人員查明犯嫌為30歲洛杉磯張姓居民（Tianze Zhang），且案發後不久隨即逃離美國。警方立即開始與聯邦調查局（FBI）和跨國執法機關合作抓人。

在追蹤線索並與多個執法機關聯繫數週後，張男上月30日在台灣落網，舊金山警察局竊案小組派員赴台北把張男押回舊金山，並立即將他送進舊金山郡監獄。

根據貼文，本案目前仍在調查中，警方呼籲知情者提供線索。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110605