烏國會議員遭白俄控賄賂 在摩爾多瓦邊境被拘留

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（中央社摩爾多瓦首都基希涅夫5日綜合外電報導）摩爾多瓦邊境警察今天表示，應國際刑警組織（Interpol）要求，已在邊境拘留烏克蘭國會議員雅科文柯（Yevhen Yakovenko）。

邊境警察的新聞服務代表表示，雅科文柯被安置在審前拘留中心。

摩爾多瓦國際刑警主管譚提尤（Viorel Tentiu）在聲明中表示，雅科文柯遭白俄羅斯指控涉及賄賂與貪腐，因此名列黑名單。

路透社報導，5日晚間在國際刑警組織官網上搜尋通緝名單公開紀錄，結果並未出現雅科文柯的名字。

路透社無法立即取得烏克蘭與白俄羅斯官方的意見。

根據烏克蘭國會網站資訊，雅科文柯是來自頓內茨克（Donetsk）地區的國會議員。

由於摩爾多瓦親俄分離地區通報當地發生多起攻擊和爆炸，並歸咎於基輔（Kyiv）當局，讓外界日益擔心摩爾多瓦恐被捲入鄰國烏克蘭的戰爭。

摩爾多瓦擁有260萬人口，位於烏克蘭和羅馬尼亞之間。現任總統桑杜（Maia Sandu）於2020年大選擊敗親俄羅斯、爭取連任的多東（Igor Dodon）後，當年年末宣誓就職以來便採取親西方政治立場。

摩爾多瓦人民多數為羅馬尼亞裔，而講俄羅斯語的少數族裔具有龐大影響力，並與莫斯科有緊密的經濟關係。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110606