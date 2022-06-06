更多編輯台推薦新聞：
白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮
文化

白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國敬禮

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助
國際

專訪／台灣青年烏克蘭支援作戰 姚冠均：助人而後人助

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派在現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我們不怕俄軍轟炸 只想住自己家
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/280

烏國會議員遭白俄控賄賂 在摩爾多瓦邊境被拘留

2022/6/6 10:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社摩爾多瓦首都基希涅夫5日綜合外電報導）摩爾多瓦邊境警察今天表示，應國際刑警組織（Interpol）要求，已在邊境拘留烏克蘭國會議員雅科文柯（Yevhen Yakovenko）。

邊境警察的新聞服務代表表示，雅科文柯被安置在審前拘留中心。

摩爾多瓦國際刑警主管譚提尤（Viorel Tentiu）在聲明中表示，雅科文柯遭白俄羅斯指控涉及賄賂與貪腐，因此名列黑名單。

路透社報導，5日晚間在國際刑警組織官網上搜尋通緝名單公開紀錄，結果並未出現雅科文柯的名字。

路透社無法立即取得烏克蘭與白俄羅斯官方的意見。

根據烏克蘭國會網站資訊，雅科文柯是來自頓內茨克（Donetsk）地區的國會議員。

由於摩爾多瓦親俄分離地區通報當地發生多起攻擊和爆炸，並歸咎於基輔（Kyiv）當局，讓外界日益擔心摩爾多瓦恐被捲入鄰國烏克蘭的戰爭。

摩爾多瓦擁有260萬人口，位於烏克蘭和羅馬尼亞之間。現任總統桑杜（Maia Sandu）於2020年大選擊敗親俄羅斯、爭取連任的多東（Igor Dodon）後，當年年末宣誓就職以來便採取親西方政治立場。

摩爾多瓦人民多數為羅馬尼亞裔，而講俄羅斯語的少數族裔具有龐大影響力，並與莫斯科有緊密的經濟關係。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110606

延伸閱讀
摩爾多瓦親俄地區再傳開火事件 局勢趨緊俄要奪烏南打通摩爾多瓦分離地區 摩召俄大使關切烏俄戰事波及蘋果外銷 摩爾多瓦果農苦不堪言
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀