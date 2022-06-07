哈利梅根愛女滿一歲 野餐慶生萌照曝光

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英國哈利王子和妻子梅根6日釋出一張愛女莉莉貝（Lilibet）週末在後院野餐的新照片，歡度一歲生日。（圖取自facebook.com/DandDofS）

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）今天釋出一張愛女莉莉貝（Lilibet）週末在後院野餐的新照片，歡度一歲生日。

路透社報導，在哈利夫婦好友哈里曼（Misan Harriman）4日拍攝的這張照片中，莉莉貝穿著淺藍色小洋裝，頭上戴著白色蝴蝶結，在草地上笑著望向遠方。

這場在溫莎莊園（Windsor Estate）浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）舉辦的私人聚會，其中一大亮點是美國糕點師塔克（Claire Ptak）為莉莉貝特製的蛋糕；塔克2018年曾為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利與公爵夫人梅根製作結婚蛋糕。

哈利夫婦的發言人說，這是一場「輕鬆、私人」的慶祝活動。

英國「衛報」報導，哈利和梅根「對女兒接獲無數生日祝福非常感動」，得知世界各地的人們為她向世界中央廚房（World Central Kitchen）捐款超過10萬美元（約新台幣297萬元），也讓夫婦倆非常「驚訝」。世界中央廚房是一個專為應對人道主義、氣候和社區危機提供膳食的非營利性組織，在俄羅斯入侵烏克蘭後，便在烏國邊境向難民提供食物。

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莉莉貝．黛安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）去年6月4日出生於美國加州，她的名字是在向英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）致敬。女王自年幼時，家族暱稱就是莉莉貝。

哈利一家目前定居美國加州蒙特斯托（Montecito），上週返回英國參加女王登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110607