巡邏機遭中國戰機攔截 澳洲堅稱事發在國際空域

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）澳洲一架巡邏機上個月下旬在南海遭到中國戰機攔截，中方當時拋灑雷達干擾片。澳洲總理艾班尼斯稱中方此舉「非常危險」，並表示「這起事件發生在國際空域，就是這樣。」

艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在記者會上被問及對這起事件有何看法，他做出如上簡短回答。

中國國防部發言人譚克非昨天表示，澳洲這架P-8A反潛巡邏機逼近了西沙群島空域，中方「發出警告將其驅離」。

他指責這架澳洲軍機威脅中國主權和安全，澳洲政府一再散播「虛假訊息」。

澳洲表示，中國飛機自巡邏機前方插入並釋放干擾片，其中一些被巡邏機發動機吸入。干擾片的作用在使雷達導引飛彈脫離目標。

艾班尼斯的中左翼勞工黨贏得5月21日大選後，外界曾猜測澳州和中國的惡劣關係有望解凍，如今曇花一現。

中國總理李克強在艾班尼斯勝選幾天後曾發出祝賀，但隨後雙方便因軍機事件以及各自在南太平洋地區的外交和安全野心而陷入爭執。

在坎培拉呼籲對冠狀病毒疫情起源進行獨立調查、並禁止電信巨頭華為參與澳洲5G網路建設後，兩年來雙方關係惡化。

中國作為澳洲最大的貿易夥伴，透過對葡萄酒、大麥和煤炭等十幾項重要產業加徵關稅或中斷進口，來做出回應。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110608