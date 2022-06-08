美大法官卡瓦諾遭威脅 住宅附近逮獲持槍男子

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國最高法院發言人表示，警方今天凌晨在最高法院大法官卡瓦諾的馬里蘭州住宅附近逮捕一名持槍男子，他曾威脅過這位保守派大法官。

最高法院發言人麥凱比（Patricia McCabe）說：「今晨1時50分左右，一名男子在卡瓦諾（Brett Kavanaugh）大法官住宅附近被捕。這名男子持有武器，而且曾威脅過卡瓦諾大法官。」

據華盛頓郵報（Washington Post）報導，最高法院ㄧ份意見草案上個月外洩，內容顯示最高法院準備推翻1973年在「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中所做的保障全國墮胎權的重要裁定，這名20來歲的男子對此事非常不滿，對最近連連發生槍擊事件也有怨言。

美聯社報導，執法官員透露，這名男子來自加州，隨身帶了一把槍和一把刀。他在凌晨搭計程車到卡瓦諾家附近後，告訴執法人員他要殺了這位大法官。

大法官意見草案外洩事件在華府和其他城市都引發支持墮胎權人士的抗議，在那次事件後，最高法院外就圍起高高的黑色圍籬。大法官的住宅也獲全天候保護。（譯者：林治平）1110608