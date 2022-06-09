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美國男子意圖謀殺大法官 不滿墮胎權裁定及德州槍擊

2022/6/9 04:06
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國警方今天逮捕一名意圖謀殺最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的持槍男子。他告訴警方，自己不滿最高法院關於墮胎權的裁定及德州小學槍擊。

美國聯邦法院文件顯示，警方今晨於卡瓦諾住家外逮捕26歲男子羅斯克（Nicholas John Rosk），地點是靠近華盛頓特區的馬里蘭州切維契斯（Chevy Chase），當時羅斯克身上有一支半自動葛洛克十七（Glock 17）手槍、一把刀及戰術背心。

根據這些文件，兩名美國法警當時在站崗，看到在卡瓦諾屋外的羅斯克後將他逮捕，當時羅斯克告訴他們，他有自殺的想法，他來自加州，前來殺害卡瓦諾。

美國聯邦調查局（FBI）口供書顯示，羅斯克後來告訴警方，他不滿最近美國聯邦法院對於墮胎權裁定的洩露草案，以及近期的德州尤瓦迪（Uvalde）小學槍擊案。

目前，羅斯克已受到起訴，罪名是意圖謀殺大法官。美國總統拜登對此予以最強烈譴責。（譯者：陳正健）1110609

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