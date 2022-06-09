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川普2/236

家族企業涉詐欺遭調查 川普及兩子女預定7月作證

2022/6/9 12:49
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（中央社紐約8日綜合外電報導）根據今天公布的法庭文件，美國前總統川普（Donald Trump）和他的長子長女將自7月15日起，於紐約針對川普家族企業涉嫌詐欺的民事調查中作證。

法新社報導，根據文件，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）和她的調查團隊屆時須在次週完成訊問。

根據下級法院的文件，川普與長子小唐納（Donald Trump Jr）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）可在本月13日前向紐約州上訴法院申請暫緩令，若獲批准，將得以延後作證。

川普和子女等3人一直竭力避免在詹樂霞的逃稅調查中宣誓作證，他們主張這項調查是出於政治動機。

川普等人先前要求撤銷詹樂霞發出的傳票，紐約州法官恩格隆（Arthur Engoron）2月予以駁回，裁定3人必須作證。

詹樂霞懷疑川普集團（Trump Organization）在申請銀行貸款時欺詐性地高報多項房地產價值，又向稅務機關低報價值以便少繳點稅。川普家族則否認有不當行為。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110609

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