更多編輯台推薦新聞：
戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影
國際

戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

伊朗將移除27台核監控攝影機 IAEA：致命打擊

2022/6/9 22:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社維也納9日綜合外電報導）聯合國監督機構國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天指出，伊朗將移除安裝在核設施的27台監視攝影機，此舉將對IAEA在伊朗的工作構成「嚴峻挑戰」。

法新社報導，葛羅西（Rafael Grossi）告訴記者：「我們已接獲通知，伊朗將移除27台攝影機。」

「所以，這當然會對我們繼續在當地執行工作的能力構成嚴重挑戰。」

葛羅西表示，如果無法在3到4週內找出解套辦法，這將是個「致命打擊」。

伊朗因預期IAEA昨天會通過西方國家草擬的譴責動議，本週宣布將切斷IAEA監視其核場址的部分攝影機訊號。

伊朗今天譴責上述動議「無建設性」，徒然製造新紛擾，導致恢復2015年核協議的努力遭到破壞。這項協議目的在限制伊朗核活動。

葛羅西表示，目前伊朗境內仍有約40台監視攝影機。

「這代表已經沒戲唱了嗎？我認為不應該是如此，目前還沒有…讓我們期待情緒可以緩和一些。」

美國、英國、法國、德國所提的譴責動議是自2020年6月以來首見批評伊朗的動議。35個國家組成的IAEA理事會中，有30國投下贊成票，僅俄羅斯和中國投下反對票。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110609

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族