伊凡卡證詞不挺選舉舞弊說 川普：她早就沒關注

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）調查去年美國國會之亂的眾議院特別委員會昨天提出證詞，以示前總統川普的女兒伊凡卡不相信他所謂大選存在舞弊的說法。川普今天回應說，伊凡卡當時早就沒在注意大選的事。

美國聯邦眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。

路透社報導，特別委員會昨天舉行公開聽證會，出示當時川普政府關鍵人物的證詞或公開聲明的影片。前司法部長巴爾（William Barr）在證詞中稱大選舞弊說法是胡說八道；伊凡卡也在錄影證詞中說：「我尊重巴爾部長，因此我接受他的說法。」

根據報導，川普今天在自創社群媒體平台「真實社群」（Truth Social，暫譯）上發文，設法淡化伊凡卡在他力圖質疑大選結果過程中的參與度。在川普執政4年期間，伊凡卡在白宮擔任高階顧問，身處川普最信任的盟友圈。

川普寫道：「伊凡卡當時並未參與研究大選結果。她早就沒在注意，在我看來，她（那樣說）不過是尊重巴爾和他身為司法部長的職位（他爛透了！）。」

美國有線電視新聞網（CNN）提到，儘管川普試圖淡化伊凡卡當時在政府中的角色，伊凡卡在去年國會大廈遇襲前，確實仍陪著川普在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）向支持者發表談話。

川普當時發表煽動性演說，多次不實指控大選舞弊，並呼籲支持者「死命奮戰」，之後便發生支持者闖入國會大廈事件。但川普律師團隊聲稱他的發言只是一般政治語言，並強調1月6日事件是由一群極端分子事前策劃。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110611