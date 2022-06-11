更多編輯台推薦新聞：
家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效
國際

家人確診自己有症狀卻都陰性 美國專家：這就是疫苗功效

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂
文化

專訪／摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡
生活

111年國中會考成績公布 網路查詢看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普2/241

伊凡卡證詞不挺選舉舞弊說 川普：她早就沒關注

2022/6/11 09:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）調查去年美國國會之亂的眾議院特別委員會昨天提出證詞，以示前總統川普的女兒伊凡卡不相信他所謂大選存在舞弊的說法。川普今天回應說，伊凡卡當時早就沒在注意大選的事。

美國聯邦眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。

路透社報導，特別委員會昨天舉行公開聽證會，出示當時川普政府關鍵人物的證詞或公開聲明的影片。前司法部長巴爾（William Barr）在證詞中稱大選舞弊說法是胡說八道；伊凡卡也在錄影證詞中說：「我尊重巴爾部長，因此我接受他的說法。」

根據報導，川普今天在自創社群媒體平台「真實社群」（Truth Social，暫譯）上發文，設法淡化伊凡卡在他力圖質疑大選結果過程中的參與度。在川普執政4年期間，伊凡卡在白宮擔任高階顧問，身處川普最信任的盟友圈。

川普寫道：「伊凡卡當時並未參與研究大選結果。她早就沒在注意，在我看來，她（那樣說）不過是尊重巴爾和他身為司法部長的職位（他爛透了！）。」

美國有線電視新聞網（CNN）提到，儘管川普試圖淡化伊凡卡當時在政府中的角色，伊凡卡在去年國會大廈遇襲前，確實仍陪著川普在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）向支持者發表談話。

川普當時發表煽動性演說，多次不實指控大選舞弊，並呼籲支持者「死命奮戰」，之後便發生支持者闖入國會大廈事件。但川普律師團隊聲稱他的發言只是一般政治語言，並強調1月6日事件是由一群極端分子事前策劃。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110611

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀