美駐中國大使：中國清零政策料持續到2023年初

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）今天表示，他預期北京當局的COVID-19「清零」政策將持續到2023年初，美國企業在中國鬆綁防疫限制前，不願在中國投資。

路透社報導，中國首都北京再次出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，再度引發人們對這個世界第二大經濟體前景的擔憂；中國人口最多的城市和商業中心上海近期才擺脫撼動全球供應鏈的長期封鎖。

伯恩斯在布魯金斯研究所（Brookings Institution）一場網路活動上表示：「我想我們將不得不忍受此事很長一段時間。」

伯恩斯說：「我個人的推測是，我們可能會看到『COVID-19清零政策』持續到2023年頭幾個月。」他指的是中國尋求消滅每一批新病例的政策，這樣的政策往往配合嚴苛的封鎖措施和大規模檢測。

伯恩斯提到美國企業「在看到這一切結束前，對未來進行投資會猶豫不決」。

分析人士指出，如果不取消這樣的策略，中國政府今年國內生產毛額（GDP）5.5%左右的成長目標將難以達成。

伯恩斯批評北京當局在中國社群媒體上，審查美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月針對美國對中政策的演說，當中布林肯說，華府希望中國能遵守國際規範。

伯恩斯說：「我們把演說內容放在微博、微信上，大約2個半小時後就遭到審查，被刪掉了。」他還說，使館幾天後重新貼文，再度遭到移除。

伯恩斯也說，中國政府內部關於美國正在衰退，因而對中國更具侵略性的一些評估並不精確，是一個「藉口」。

他說：「我認為有所改變的，是中國政府過去5到10年間…新的侵略性行為。已經看到此事的逆反應出現。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110616