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越南荔枝盛產 擺脫依賴中國轉銷歐日訂單增5成

2022/6/17 16:25（6/17 16:41 更新）
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越南訊息媒體部、北江省與海陽省16日共同舉辦荔枝推廣會，盼幫助農民將荔枝銷往全球。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月17日
越南訊息媒體部、北江省與海陽省16日共同舉辦荔枝推廣會，盼幫助農民將荔枝銷往全球。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月17日
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（中央社記者陳家倫河內17日專電）越南荔枝產季到，因最大出口市場中國「清零」政策影響進出口，業者今年加強出口荔枝至歐美與日本，擴大外銷版圖，分散對中國市場的依賴，訂單較去年成長5成，收購均價年增3成。

中國向來是越南荔枝最大出口市場，但在「清零」防疫政策下，人流、物流往來不易，越南荔枝出口至中國不如以往順利，轉而加強開拓其他市場確保農民生計。越南訊息媒體部、北江省與海陽省16日共同舉辦荔枝推廣會，盼幫助農民將荔枝銷往全球。

海陽省副省長陳文君（Tran Van Quan）向中央社表示，海陽省荔枝已達國家品質標準，正努力建立全球品牌。他說，以往海陽省荔枝只會銷往中國以外的一、兩個高標準市場，今年已賣到30個國家，不再只仰賴傳統主要市場。

越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大幅降溫，現在官方每天僅通報約千例新增確診病例，全球也開始重啟國境，市場往來更加活絡，讓越南荔枝一掃去年的疫情陰霾，價格也跟著成長。

陳文君指出，今年荔枝市場行情不錯，目前出口收購價為每公斤3萬至3.5萬越南盾（新台幣約38元至45元），若是裝成禮盒價格為每公斤3.5萬至4萬，收購價與以往相較增加逾30%。

今年天氣較為寒冷，越南荔枝盛產且滋味更加鮮甜，全越南預計共可產出約32萬噸荔枝。統計顯示，海陽省今年荔枝產量較去年成長一成；海陽荔枝出口到高標準市場的合約數量與2021年相較成長5成。

北江省是越南荔枝最大產地，今年估計可產出18萬噸。北江省副省長潘世俊（Phan The Tuan）表示，北江省非常重視荔枝出口，每年出口占全省產量逾4成，除中國市場外，也努力銷往日本、歐洲、新加坡和美國。

他說，為順利將荔枝出口到中國，北江省很早就跟中方相關部門和口岸單位討論，進度還算順利。迄今，已核准200名中國商人前來收購，但現在荔枝產季剛開始，進入北江省收購的中國商人還不多。

有別在中國的紅海市場中競爭，紅龍生產貿易服務責任有限公司過去多年專心經營歐美、日本市場，這些市場對產品品質要求較高，公司的前期投入與開發也較為辛苦，但可以免去依賴單一市場風險。

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紅龍生產貿易服務責任有限公司經理梅春辰（Mai Xuan Thin）表示，今年出口到日本、澳洲、美國、中東市場的情況都很好，尤其是美國與日本，荔枝產季才開始，但公司出口及銷往日本Aeon Mall超市的數量已成長一倍。

然而，中國畢竟是全球最大消費市場，梅春辰未來也打算「回防」，並專攻中國的高端消費市場。他說，公司擴大市場時會將中國納入，提別是中國市場的要求也日益提高，這就是未來切入的時機點。（編輯：周永捷）1110617

紅龍生產貿易服務責任有限公司過去多年主要將越南農產品銷往歐美、日本。近年來中國市場對品質要求也日益提高，公司也打算在未來「回防」這塊全球最大消費市場，將越南的荔枝賣給中國的高收入族群。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月17日
紅龍生產貿易服務責任有限公司過去多年主要將越南農產品銷往歐美、日本。近年來中國市場對品質要求也日益提高，公司也打算在未來「回防」這塊全球最大消費市場，將越南的荔枝賣給中國的高收入族群。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月17日
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