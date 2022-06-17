越南荔枝盛產 擺脫依賴中國轉銷歐日訂單增5成

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（中央社記者陳家倫河內17日專電）越南荔枝產季到，因最大出口市場中國「清零」政策影響進出口，業者今年加強出口荔枝至歐美與日本，擴大外銷版圖，分散對中國市場的依賴，訂單較去年成長5成，收購均價年增3成。

中國向來是越南荔枝最大出口市場，但在「清零」防疫政策下，人流、物流往來不易，越南荔枝出口至中國不如以往順利，轉而加強開拓其他市場確保農民生計。越南訊息媒體部、北江省與海陽省16日共同舉辦荔枝推廣會，盼幫助農民將荔枝銷往全球。

海陽省副省長陳文君（Tran Van Quan）向中央社表示，海陽省荔枝已達國家品質標準，正努力建立全球品牌。他說，以往海陽省荔枝只會銷往中國以外的一、兩個高標準市場，今年已賣到30個國家，不再只仰賴傳統主要市場。

越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大幅降溫，現在官方每天僅通報約千例新增確診病例，全球也開始重啟國境，市場往來更加活絡，讓越南荔枝一掃去年的疫情陰霾，價格也跟著成長。

陳文君指出，今年荔枝市場行情不錯，目前出口收購價為每公斤3萬至3.5萬越南盾（新台幣約38元至45元），若是裝成禮盒價格為每公斤3.5萬至4萬，收購價與以往相較增加逾30%。

今年天氣較為寒冷，越南荔枝盛產且滋味更加鮮甜，全越南預計共可產出約32萬噸荔枝。統計顯示，海陽省今年荔枝產量較去年成長一成；海陽荔枝出口到高標準市場的合約數量與2021年相較成長5成。

北江省是越南荔枝最大產地，今年估計可產出18萬噸。北江省副省長潘世俊（Phan The Tuan）表示，北江省非常重視荔枝出口，每年出口占全省產量逾4成，除中國市場外，也努力銷往日本、歐洲、新加坡和美國。

他說，為順利將荔枝出口到中國，北江省很早就跟中方相關部門和口岸單位討論，進度還算順利。迄今，已核准200名中國商人前來收購，但現在荔枝產季剛開始，進入北江省收購的中國商人還不多。

有別在中國的紅海市場中競爭，紅龍生產貿易服務責任有限公司過去多年專心經營歐美、日本市場，這些市場對產品品質要求較高，公司的前期投入與開發也較為辛苦，但可以免去依賴單一市場風險。

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紅龍生產貿易服務責任有限公司經理梅春辰（Mai Xuan Thin）表示，今年出口到日本、澳洲、美國、中東市場的情況都很好，尤其是美國與日本，荔枝產季才開始，但公司出口及銷往日本Aeon Mall超市的數量已成長一倍。

然而，中國畢竟是全球最大消費市場，梅春辰未來也打算「回防」，並專攻中國的高端消費市場。他說，公司擴大市場時會將中國納入，提別是中國市場的要求也日益提高，這就是未來切入的時機點。（編輯：周永捷）1110617