馬紹爾與美國自由聯合協定 有望年底前續簽

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（中央社馬紹爾首都馬久羅18日綜合外電報導）談判人員17日指出，美國和太平洋島國馬紹爾群島（Marshall Islands）希望能在今年底前達成關鍵的經濟與維安協定。華府正試圖與中國日漸擴張的區域影響力相抗衡。

美國與馬紹爾群島間的20年資助協議「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA）明年底到期。雙方的第一輪談判已於本週舉行。

法新社報導，主要談判人員指出，在馬紹爾群島的第一輪談判「正面」，希望新協定能在「2022年9月底前簽署」。

人口僅6萬的馬紹爾群島雖然是一個主權國家，卻有約40%國家預算仰賴美國。

作為回饋，美國能夠在馬紹爾群島建設一系列戰略關鍵軍事設施，包括飛彈靶場與海軍設施等。

美國與密克羅尼西亞、帛琉也簽署類似協定，且同樣即將需要更新。這3個島國涵蓋的太平洋範圍，比美國本土面積還要大。

華府認為，藉由自由聯合協定擴大對太平洋島國的資助，能抗衡中國在這片區域拓展外交影響力。

除了擴大資金援助，馬紹爾群島領導人還希望華府解決瓜加林（Kwajalein）飛彈靶場和其他設施帶來的問題。

由於美國曾在馬紹爾群島進行數十次核武測試，導致當地數處環礁的輻射值極高，持續讓許多島民出現健康問題。

馬紹爾群島也希望在新協定中，加入氣候變遷的調適與減緩相關措施。

美國總統拜登的特使尹汝尚（Joseph Yun）表示，「還有很多工作尚待完成，但我們對談判抱持樂觀，將及時達成對各方都有利的結果」。

馬紹爾國會議長凱迪（Kenneth Kedi）是談判團隊一員，他也對達成協定態度樂觀。「如果華府解決了關鍵問題，我們明天就簽署。」

雙方下一輪面對面談判，預定於7月底在華府舉行。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110618