日本石川縣地震出現輕微災情 神社石鳥居倒塌

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本石川縣能登地方今天發生推估規模5.4地震（原推估規模5.2），最大震度6弱出現在石川縣珠洲市，目前傳出部分輕微災情，包括神社內石鳥居倒塌、商家陶瓷器掉落破損等。

日本放送協會（NHK）報導，這起地震發生在當地時間今天下午3時8分，震源位於石川縣能登地方、深度約13公里。最大震度6弱出現在珠洲市、震度5弱出現在石川縣能登町、震度4級出現在石川縣輪島市。

位於珠洲市的春日神社相關人士說，因為地震搖晃造成神社內石鳥居從根部斷裂崩塌。除了石鳥居外，神社內還發生石燈籠被震倒、部分階梯破損等災情。

日本氣象廳地震海嘯監視課長鎌谷紀子今天下午舉行記者會表示，在這起地震中搖晃強烈的地區，發生房屋倒塌及土石災害等災情危險性提高，民眾要特別注意今後的地震活動與降雨狀況。

鎌谷說，希望大家留意自身安全，除非必要否則不要進入危險場所等。

鎌谷說，這次發生強烈搖晃的地區，未來一週要特別留意再發生最大震度6弱程度的地震，「地震活動已在這個地區持續一年以上，當下仍會繼續活動，希望大家要持續注意」。

朝日新聞報導，珠洲市政府值班女職員說，被強烈搖晃嚇到，流理台上的洗潔劑也被震倒；市民塚本詠子說，家中廚房的陶製碗盤掉落碎裂一地。

珠洲市野野江町一處「道之驛」（一般道路旁的休息站）內商家，許多瓶製商品掉落地上破碎；地震當下有幾名客人在店內，女職員當機立斷讓客人疏散到店外空曠地區。

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珠洲市一間販售陶瓷器的店家，不少在陳列架上的商品被震倒破損。在店內工作的50多歲女性說，感覺到大約5秒的強烈上下搖晃，「最近因為經常發生地震，雖然想說又來了，但這次的搖晃非常強烈」。

在珠洲市綜合醫院工作的男性說，地震當下他在家中，激烈搖晃大約持續10秒左右，CD都從CD架上掉落。這名男性之後驅車前往醫院，雖然路上交通號誌一切正常並未發生塞車的情況，但可以看到人行道出現地面隆起。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110619