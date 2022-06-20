法國會選舉執政黨失絕對多數 籌組政府成難題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）法國國會選舉第二輪投票昨天舉行，據內政部今天凌晨公布的完整開票結果，執政陣營取得245席，無緣絕對多數；左翼聯盟贏得131席，為第二勢力；極右派居第三。學者擔心，分裂國會將造成政治危機。

法國國民議會選舉19日舉行第二輪投票，20日凌晨1時左右，內政部完成577個選區的開票作業。

根據公布結果，總統馬克宏領導的「同在聯盟」（Ensemble）在577個總席次中得到245席，得票率38.57%。由於未能如願拿下國會過半數所需的289席，僅有相對多數，因此在推行法案上勢必須與其他黨團結盟，否則將遭掣肘。

左翼不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）則以31.60%得票率贏得131席，躍升為國會最大反對勢力。然而未能贏得多數，梅蘭雄選前期待的總理大位也宣告破滅。

黑馬極右派國民聯盟（RN）本屆選舉贏得89席，得票率17.30%，寫下黨史最好成績，也證明極右勢力再度擴張。且若只看單一政黨，國民聯盟獲得的席次其實超越不屈法國。

傳統右派共和黨（LR）以6.98%得票率取得61席，避免選前擔心的「泡沫化」危機。各界預測，路線與執政黨相近的共和黨，可能會是執政聯盟積極拉攏的對象。

總理柏納（Elisabeth Borne）開票後表示，鑑於國會新的權力關係，若馬克宏陣營無法找到盟友，就必須在很多施政上妥協，「這是第五共和前所未見的情況」，且分裂的下議院將可能形成「對國家的風險」。她說，將從20日開始，著手組建「行動多數」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第16屆國民議會議員任期將自22日開始，選後一週為過渡期，將讓新任議員選擇加入的黨團。15名議員能成一團，上屆任期共有創紀錄的10個黨團，黨團間的協商對話會影響法案通過與否。

政治學者聖馬利（Jérôme Sainte-Marie）在「費加洛報」（Le Figaro）開票後專訪中分析，法國自2017年以來潛在政治危機，終於在這次國會選舉爆發。他認為，總統陣營的低得票、NUPES的成功以及極右派的重大進展，將成為法國政局的轉捩點。（編輯：郭中翰）1110620