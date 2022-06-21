北京4萬字長文批美 分析：為拜習通話設定議程

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國外交部發出4萬字長文直指美對華政策「21個謬誤」。學者分析，北京選在這時發布長文，相當於為拜習通話主動設定議題，告訴對方期待在哪些議題上看到華盛頓讓步。

中國外交部官網於19日下午6時許刊發「美國對華認知中的謬誤和事實真相」一文，文中羅列「21個謬誤」，直指「讓我們用事實和數據說話，將美國對華政策的欺騙性、虛偽性和危害性昭示於天下」。

外媒報導，美國官員正籌備美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平夏天通話，預計最快7月。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受中央社訪問表示，北京在這個時間點發布長文，自然是著眼於拜習通話，列出「21個謬誤」相當於主動設定議程，告知美方期待在哪些議題上見到華盛頓讓步；另也是在會前壯大聲勢。

宋文笛指出，拜登團隊主動宣布正在研議是否降低對華關稅，引起部分聲音疑惑美國是否對華軟化，這時北京主動加碼擺出強硬姿態，拜登政府若溫和以對，則將加深國際盟友美國正在對華軟化的印象。

他說，倘若美方強硬回應，雙邊關係惡化，將在美國內政上陷拜登於被動，恐引起支持中美和睦處理氣候變遷議題的左派不滿；以及擔心通膨壓力的中間派不滿。

宋文笛認為，中美關係接下來走勢穩定，在美國年底期中選舉前，美國仍會奉戰略競爭為主調，局部性對抗和探索合作空間為輔。經過1年半摸索，中美雙方在安全面上大體熟悉彼此底線，已經架起護欄。

宋文笛提到，北京近年來注重爭取國際話語權，習近平去年在博鰲亞洲論壇前後強調中國才是「真正的多邊主義」和國際秩序守護者；習近平另於去年5月底，在中共中央政治局集體學習時強調塑造「可信、可愛、可敬」的中國國際形象，都可見此努力。（編輯：呂佳蓉）1110621