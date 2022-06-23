孔子學院改頭換面 搖身成為漢語學習中心

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（中央社台北23日電）一份最新報告顯示，過去4年，美國大學中的118家孔子學院有104家已經關閉；但大多數學校的孔子學院搖身一變，成為大學裡的漢語語言學習中心。除了名字，其他都沒改變。

美國之音今天報導，美國全國學者協聯合會（National Association of Scholars）名為「後孔院時代：中國對美國高等教育的持續影響」的最新報告作了上述表示。

報告作者、美國全國學者聯合會政策部主任皮特森（Rachelle Peterson）21日在記者會上說，孔子學院的故事代表「美國看到了孔子學院帶來的威脅，並採取了行動」；但她說，這同時也是警訊，「我們看到中國政府認為，只要他們把孔子學院的名字換掉，然後改一改項目的結構，就沒有人能意識到中國政府的影響力在美國高教界持續存在」。

報告舉例，美國南達科塔州的北方州立大學（Northern State University）2019年關閉孔子學院後，與中外語言交流合作中心簽訂協議。中心派遣漢語教師並支付薪資和旅費，北方州立大學則提供課堂、教師住宿和健康保險，與孔子學院的安排一模一樣。

皮特森說，「除了名字，什麼都沒變」。

世界各地大學約設立了1000所接受中國政府資助的孔子學院。孔子學院也與從幼兒園到高中的中小學合作開設孔子課堂，為低年齡的學生提供漢語教育。

2020年以前，孔子學院由中國教育部下的漢辦負責監督。中國政府表示，設立孔子學院是為了推廣中國語言和文化。

與此同時，孔子學院對所在西方大學有許多要求，例如要求大學簽署合約時有保密協議，不透露資助金額；教材隨中國版本論述，不涉及政治話題等等。越來越多的批評者將其視作中共在海外的政治宣傳機器，以及監視、干預海外校園言論與活動的工具。

2009年，北卡羅萊納州立大學在孔子學院代表抗議後，取消了邀請西藏精神領袖達賴喇嘛到校演講的計畫。

在這種擔憂下，美國國務院在2020年將孔子學院美國中心定性為中國在美國的外國代理人。2019年，美國國防部宣布將不為設有孔子學院的大學提供資助。

在孔子學院受到外界廣泛批評並被頻頻關閉後，中國教育部在2020年成立了中外語言交流合作中心，代替漢辦，負責協助中國語言與文化交流項目。

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報導引述美國加州大學河濱分校特聘教授、漢學家林培瑞（Perry Link）說，孔子學院和其他類似組織的功能不是書面上的去審查學生，「比如達賴喇嘛不能到這裡來演講，這是表層的效應。更深，更難說清的層面是心理作用，就是怕別人打小報告，我不敢說真話，說我的心裡話。孔子學院的功能基本都是自我審查」。

他表示，不僅是對中國學生來說是如此，對美國人也相同。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110623