外傳中國欲將南海設為內水 越南呼籲遵循國際法

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）面對日媒報導中國擬將南海設為「內水」，越南外交部今天重申越方對南海的主權聲索，並呼籲在國際法與1982年聯合國海洋法公約的基礎上解決相關爭端。

日本「產經新聞」日前獨家報導指出，中國政府擬將南海設為「內水」，日本對此向聯合國大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議。報導還說，日本要和東南亞國家、歐美一起並肩對抗中國的南海主張。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社提問，越方針對外傳中國政府擬將南海設為「內水」的主張有何看法；越南是否有意願與日本、歐美在南海議題上合作，一起對抗中國的南海主張。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，越南的立場已在2020年3月30日向聯合國遞交的一份公函中明確且充分地表態。她宣稱，依照國際法與1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），「肯定越南對西沙和南沙群島的主權，以及對南海相關海域的國家主權、主權權利和管轄權。」

黎氏秋姮說，越南認為，所有國家都分享共同的願景和目標，即維護和促進南海的和平穩定、合作發展，在國際法和1982年聯合國海洋法公約的基礎上解決爭端。越南一直積極且負責任地為這一進程做出貢獻。

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今天記者會上也有越媒問及中國19日在西沙海域進行軍演一事，並就此詢問越方回應。黎氏秋姮表示，中國「嚴重侵犯越南對這個群島的主權」，違背「南海共同行為宣言（DOC）」的精神，使局勢複雜化。

此外，她還說，這不利於中國與東南亞國家協會（ASEAN）間的「南海行為準則（COC）」當前談判進程，也不利於維持南海和平穩定與合作環境。越南堅決反對，並要求中國尊重越方對西沙群島的主權聲索，不讓類似行為再度發生。（編輯：林憬屏）1110623

越南外交部發言人黎氏秋姮（圖）23日重申越南對南海的主權聲索，並呼籲在國際法的基礎上解決南海爭端。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月23日